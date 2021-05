Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 5 maggio: Vittorio e Patrizio sconvolti da una sorpresa

I fan di Un Posto al Sole sono pronti ad accogliere con grande attenzione il nuovo appuntamento odierno con la soap di Rai Tre. In modo particolare si è tutti in trepidante attesa di scoprire non solo cosa accadrà ai cari Franco e Roberto in seguito alla querelle sorta ai cantieri Flegrei. Infatti, grande attenzione, sarà riservata soprattutto a Vittorio e Patrizio che si renderanno protagonisti di un evento del tutto inaspettato ed inatteso.

La scissione necessaria

Nonostante i loro accordi interni, i fan di Un Posto al Sole saranno sempre più pronti ad assistere alla scissione di pensiero tra Roberto Ferri e Franco Boschi. Il primo, infatti, sarà più propenso a voler trattare con Pietro Abbate e trovare una soluzione per l’azienda nautica. In realtà, però, i guai per Ferri non saranno poi così pochi. Se da un lato Roberto è pronto ad un armistizio con l’uomo, d’altra parte c’è Franco sempre più impavido ed avventuriero. Nel nuovo appuntamento odierno con la soap campana, ci si renderà conto del grosso rischio che sembrerebbe portare avanti. L’uomo, infatti, nonostante le varie perplessità, sembra voler portare avanti le sue indagini per scoprire da dove provengano i continui sabotaggi ai cantieri. Ciò che il buon Franco non ha considerato, però, è anche il rischio che la sua famiglia si ritroverà ad affrontare nei nuovi episodi.

La quiete dopo la tempesta

Vittorio e Patrizio sono i due grandi amici della soap campana di Un Posto al Sole. I fan più attenti ricorderanno che dopo la partenza della cara Alex, veder sorridere il Del Bue era davvero un’impresa titanica. Ciò che invece sembrerebbe sortire un effetto diverso in lui è da ricondurre all’arrivo di Speranza Altieri. Quest’ultima, nipote di Mariella, non sarebbe così indifferente al ragazzo ed anche al caro Samuel Piccirillo.

Vittorio continua a condividere l’appartamento con l’amico Patrizio. Proprio con quest’ultimo, però, ci saranno dei malintesi dovuti soprattutto in seguito alla cattiva conduzione domestica dell’immobile. Mentre i due si ritroveranno a discutere in maniera alquanto animata al di fuori delle quattro mura, decidono di rientrare in casa e fare il punto della situazione. Al rientro, sbigottiti come non mai, scopriranno che qualcuno sia entrato in casa ed abbia messo apposto ogni cosa. Chi sarà stato l’artefice di tale magia? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Un Posto al Sole e la divisione di Patrizio

Patrizio Giordano è sicuramente uno dei protagonisti assoluti delle ultime puntate di Un Posto al Sole. Il figlio di Raffaele ed Ornella, infatti, dopo i dissapori ed il tradimento ai danni di Rossella, si ritrova a vivere un periodo piuttosto turbolento. Nonostante anche l’attrazione fatale nei confronti di Clara non si sia concretizzata in un nulla di solido, si ritrova da solo e senza certezze sentimentali nella sua vita.

Il ragazzo spera vivamente di poter trovare un po’ della serenità sperata e soprattutto di poter finalmente mettere un po’ di pace nel cuore e nella mente.