Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 maggio: Roberto e Franco nei guai

I fan di Un Posto al Sole attendono con tanta trepidazione le nuove puntate della soap campana che saranno trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 maggio sempre su Rai3 dopo il consueto appuntamento con Via dei Matti. Scopriamo nei dettagli tutto quello che accadrà nei prossimi appuntamenti con i protagonisti di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano.

La puntata di lunedì

Nella puntata di lunedì 3 maggio i fan di Un Posto al Sole potranno assistere ad un Roberto Ferri che si ritroverà ancor di più intricato tra i vari problemi che lo attanagliano e che hanno messo a repentaglio i cantieri Flegrei. Dato che il suo addetto alla sicurezza Franco Boschi sta facendo di tutto per trovare tutti gli espedienti per scagionare i cantieri, rischierà grosso nel portare avanti le sue indagini. Rientrata ormai a Napoli a tutti gli effetti e senza più portare avanti delle bugie bianche, Speranza Altieri, La nipote di Mariella, sarà completamente colpita dalle continue attenzioni che il caro Samuel Piccirillo le rivolgerà mentre Vittorio farà di tutto per resistere al fascino sensuale della bella e procace ragazza.

Martedì e mercoledì

Nella puntata di martedì 4 maggio, Franco Boschi, l’addetto alla sicurezza più amato dai fan di Un Posto al Sole, porterà avanti le sue indagini con grande dedizione e determinazione nonostante Roberto Ferri dovrà incassare un nuovo colpo per i cantieri Flegrei. Purtroppo, ci sarà un litigio inaspettato tra Patrizio e Vittorio Del Bue per chi dovrà occuparsi delle faccende domestiche nel loro appartamento. Tra i due litiganti, il terzo farà una sorpresa ad entrambi lasciandoli completamente di stucco.

Nella puntata di mercoledì 5 maggio, Roberto Ferri continua ad andare avanti per la sua strada nonostante possa pregiudicare ancora di più il suo rapporto con gli operai dei cantieri Flegrei. Silvia e Michele sono rientrati dal loro viaggio e sarà proprio la proprietaria del Caffè Vulcano a parlarne con suo cugino Guido mentre Patrizio e Vittorio non si capacitano ancora di chi possa essere stato così gentile nel riordinare la loro casa.

Un Posto al Sole e le puntate di giovedì e venerdì

Nella puntata di giovedì 6 maggio, Roberto Ferri per far sì che i danni ai cantieri Flegrei possano essere almeno alleggeriti, porterà avanti un nuovo piano. I vari problemi che hanno colpito i cantieri, di riflesso colpiranno anche Alberto Palladini.

Nel frattempo Silvia riceverà delle attenzioni particolari da un cliente del caffè Vulcano e Michele dovrà essere pronto ad incassare un ennesima notizia inaspettata. Infine l’appuntamento di venerdì 7 maggio, Alberto Palladini continuerà a vivere male la sua situazione sia lavorativa che sentimentale mentre Guido Del Bue non potrà più sopportare i continui lamenti di Sasà Cerruti e della fine della sua storia con il suo storico compagno all’interno della soap.