Beautiful, anticipazioni di domenica 2 maggio: Hope vuol tornare con Thomas

I fan di Beautiful sono in trepidante attesa per scoprire tutto quello che accadrà nel nuovo appuntamento di domenica 2 maggio. In modo particolare, al centro dell’attenzione ci saranno Thomas e Zoe. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà e soprattutto le perplessità che sorgeranno in Liam, Brooke e Bill Spencer. Entriamo quindi nel dettaglio della vicenda.

Vicende tortuose

Ormai da tempo, i fan di Beautiful stanno assistendo ad una vera e propria querelle messa in atto da Thomas nei confronti di Zoe. La ragazza, purtroppo, sarebbe solo l’ennesima vittima e delle strategie machiavelliche del ragazzo. Quest’ultimo, infatti, è perennemente preso da Hope. La ragazza, si ritroverà ad assistere ad un bacio tra Thomas e Zoe dove proprio il ragazzo le giura amore eterno. Il tutto, però, verrà fuori solo ed esclusivamente per innescare il fattore gelosia nella ragazza. Proprio per questo motivo, Liam, Brooke e Bill ne parlano in maniera accentuata e attenta.

Le condizioni di Sally

Il nuovo appuntamento di Beautiful previsto per domenica 2 maggio prima del consueto Domenica Live condotto da Barbara D’Urso, vedrà ancora in primo piano le strategie di Thomas. Mentre quest’ultimo giura amore eterno a Zoe, il piccolo Douglas teme che la donna possa sostituire nella sua vita la madre Hope. Liam, Bill e Brooke non credono assolutamente alle intenzioni del ragazzo. Soprattutto Liam è convinto che dietro questa pantomima ci sia solo la volontà di riconquistare la cara ragazza. Nel frattempo Sally Spectra ha scoperto che le resterebbe solo un mese di vita ed è per questo che si sente completamente affranta ed abbattuta.

La sua amica Katie sta facendo di tutto per aiutarla e spronarla. Wyatt, che è venuto a conoscenza della diagnosi ricevuta da Sally, ha parlato di questa situazione con Flo predicando calma nel loro rapporto ancora embrionale. Il tutto sembrerebbe ancor di più fatto a regola d’arte per far sì che possa restare accanto della Spectra in questo periodo così difficile per le condizioni di salute davvero precarie. D’altro canto, Shauna e Quinn continuano ad immaginare il futuro dei loro ragazzi insieme, magari in un matrimonio e con tanti figli al seguito. La situazione di Sally, però, recherà una battuta d’arresto nella loro relazione.

Beautiful e la volontà di Brooke

In questo periodo molto tormentato, i fan di Beautiful vedranno in Brooke l’unica in grado di poter parlare con la figlia Hope delle cattive intenzioni di Thomas. Il ragazzo starebbe architettando il tutto con Zoe solo ed esclusivamente per riconquistare la cara ex fidanzata di Liam.

La ragazza, però, dopo che Liam ha dato un bacio a Steffy, è completamente accecata dalla rabbia e quindi non vorrebbe dare peso più a nient’altro che non alle sue buone intenzioni e ai suoi istinti soprattutto nei riguardi del padre di suo figlio.