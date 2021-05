Stefano Macchi, chi è il fidanzato di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è una delle insegnanti più amate di Amici di Maria De Filippi: la donna ha accanto a sé un compagno che i telespettatori di Canale 5 hanno imparato a conoscere durante l’esperienza di Temptation Island. Ecco chi è Stefano Macchi.

Stefano Macchi è nato a Monza il 7 gennaio del 1975 e negli anni si è affermato come attore e doppiatore, anche oltre i confini nazionali italiani: la sua conoscenza della lingua croata ha avuto molto successo anche nell’Europa dell’Est.

La sua voce è presente in molti film cinematografici di grande importanza, come American Sniper, Ghost Rider – Spirito di vendetta, ma anche in numerosi telefilm, come Il Trono di Spade, Grimm, Covert Affairs.

La carriera di attore e doppiatore di Stefano Macchi

Non solo doppiatore, ma anche attore di fiction: lo abbiamo visto recitare in alcuni episodi di Don Matteo, Piloti e Un posto al sole. Ha ricoperto anche piccoli ruoli sul grande schermo, come quelli in Torno indietro e cambio la mia vita e Ti presento un amico di Carlo Vanzina. La sua storia con Anna Pettinelli è stata messa a dura prova durante l’esperienza a Temptation Island, ma ne sono usciti più forti di prima.

Impossibile dimenticare le puntate del programma che hanno visto la professoressa di Amici sempre più preoccupata per la sua relazione. Stefano, nonostante avesse creato un legame di amicizia con la tentatrice Cecilia Zagarrigo, non ha mai perso di vista il suo rapporto con la protagonista del mondo radiofonico e dello spettacolo. Anna, però, non è riuscita a trattenere l’ira di fronte alla scelta dei nomignoli che il fidanzato ha attribuito alla bella tentatrice: così è nata la celebre frase: “Bella Patata sono io!”. Ad aver colpito il pubblico è stata soprattutto la spiccata gelosia della Pettinelli, che le ha fatto guadagnare il titolo di protagonista dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip: successivamente la donna ha rivelato anche diversi retroscena riguardanti il programma e la conduzione della Marcuzzi.

Anna e Stefano, l’amore che ha convinto tutti oltre la differenza d’età

Usciti dal programma insieme, Anna e Stefano hanno avuto la certezza di essersi conosciuti profondamente, anche nei rispettivi difetti e hanno confermato di avere un sentimento vero e fortissimo che continua a legarli, anche a distanza di anni dal loro primo incontro. I due stanno portando avanti anche diversi progetti di coppia, dimostrando di avere un ottimo affiatamento professionale, oltre a quello sentimentale.

I più scettici non avrebbero scommesso su una coppia alle prese con un così importante gap anagrafico: tra di loro c’è una differenza di 18 anni, ma questo divario non ha frenato la nascita di una grande storia d’amore. Anna e Stefano si sono anche sposati con una cerimonia alle Maldive, che non è però valida in Italia. La loro complicità è ben visibile nei diversi scatti pubblicati sui rispettivi social: spesso insieme a loro compare anche la figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi, con la quale Stefano ha un bellissimo rapporto.