Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 maggio: Marcello finisce in prigione

Il Paradiso delle Signore ritornerà su Rai 1 con nuovi appuntamenti da lunedì 3 a venerdì 7 maggio alle ore 15:55 circa. I fan sono ancora colpiti da tutte quelle dinamiche amorose ed intrecci inaspettati che riguardano soprattutto Marta e Vittorio ma soprattutto il bacio che la donna avrebbe dato a Dante. Scopriamo tutto quello che accadrà nella nuova settimana ma soprattutto i risvolti altrettanto inaspettati.

La puntata di lunedì

Nella puntata di lunedì 3 maggio, i fan de Il Paradiso delle Signore potranno assistere alla furia di Vittorio dopo aver visto il bacio che Dante ha dato a sua moglie Marta Guarnieri. I baci, ancora una volta, saranno elemento di discussione anche e soprattutto dopo che Maria ha saputo di quello che Rocco e Irene si sono scambiati. Nel frattempo, dopo il caos che si è creato con Girolamo, Giuseppe porta avanti il doppio lavoro in caffetteria per riconquistare la stima di Salvo e finalmente Gabriella e Cosimo sembrerebbero aver trovato una tregua ed una pace.

Martedì e mercoledì

Nella appuntamento di martedì 4 maggio, Marcello sa benissimo che le sue ore sono contate e per questo motivo che non vuole parlare di quello che sta per accadere alla sua Ludovica. I fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno al duro confronto tra Maria e la sua ormai ex amica Irene. Nel frattempo, Marta si confida con Dante e lo informa del filmato che dovrebbe essere effettuato per far sì che la Boutique possa essere conosciuta anche negli Stati Uniti.

Nella puntata di mercoledì 5 maggio, Vittorio, ancora accecato dalla rabbia, ne parla con il suo amico Umberto che gli consiglia di non buttare alle ortiche il suo matrimonio e di riconquistare la sua Marta. Allora l’uomo, con tanta determinazione, accetta di collaborare con lei e con Dante alla produzione del filmato. Nel frattempo, Rocco vuole riconquistare la bella siciliana, e le ragazze gli daranno una mano ad organizzare una cena a lume di candele. Purtroppo non tutto andrà nel verso giusto. Nel frattempo Ludovica scoprirà che il suo Marcello Barbieri rischia di finire per l’ennesima volta in prigione.

Il Paradiso delle Signore e le puntate di giovedì e venerdì

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore di giovedì 6 maggio vedrà per l’ennesima volta Ludovica e Marcello molto affiatati soprattutto anche per il periodo difficile che il ragazzo starebbe vivendo. Nel frattempo, Vittorio, parla con Beatrice di tutto quello che sta succedendo con sua moglie e nel frattempo, al di là della cenetta organizzata, la bella Maria non sa come comportarsi con Rocco dopo aver scoperto anche il suo bacio con Irene.

Infine, nel appuntamento di venerdì 7 maggio, Marcello pensa di dover scappare da Milano e purtroppo ci sarà un’ennesima brutta notizia per Gabriella e Cosimo. In seguito alla rabbia di quest’ultimo, l’ossessione nei confronti di Umberto lo porterà a vedere sgretolare il rapporto con la sua cara stilista. Per correre ai ripari, Irene si mostra volontaria nel dare manforte a Rocco per riconquistare la bella Maria.