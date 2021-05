Un Posto al Sole, anticipazioni martedì 4 maggio: Franco Boschi in pericolo

La nuova puntata di Un Posto al Sole andrà in onda questa sera come di consueto alle ore 20:45 dopo l’appuntamento con Via dei Matti. I fan non attendono altro che scoprire come andranno avanti le indagini di Franco Boschi e Roberto Ferri. I due, infatti, stanno facendo di tutto per scoprire il segreto del sabotaggio ai cantieri Flegrei. Purtroppo, durante l’indagine, accadrà qualcosa di spiacevole. Scopriamo nei dettagli quindi tutto ciò che si verificherà nel nuovo appuntamento con la soap campana.

I percorsi di rinascita

Un Posto al Sole, ritorna questa sera su Rai 3 alle ore 20:45 circa per allietare i tanti telespettatori. Questi, infatti, si ritroveranno ad assistere nuovamente alla posizione di Roberto Ferri e a quella di Franco Boschi davanti ad un bivio. L’ex pugile, infatti, per aiutare Ferri, porterà avanti privatamente le sue indagini per scoprire sempre di più su Pietro Abbate e sui sabotaggi ai cantieri Flegrei. Purtroppo, il suo essere invadente e così meticoloso nelle ricerche, non farà altro che metterlo nei guai e mettere a rischio anche la sua splendida famiglia. Nel frattempo, però, Roberto dovrà fare i conti con i problemi nati all’interno del commissariato. Scopriamo quindi quello che accadrà ai due nel prossimo appuntamento con la soap campana.

Lara vuol consolare Ferri

Se Franco Boschi nel nuovo appuntamento di Un Posto al Sole si ritroverà ad affrontare un grave rischio in seguito alle sue immagini personali a casa di Pietro Abbate, per Roberto Ferri c’è un tentativo di aiuto da parte di una persona molto vicina.

Infatti, Ferri sarà supportato e anche coccolato da Lara. La ragazza, però, nonostante gli sia tanto vicino in questo momento, non sembrerebbe sortire lui un effetto estremamente positivo. Roberto ha deciso comunque di non cadere in ansia e ai ricatti di Pietro Abbate ed ha deciso quindi non chiudere il suo cantiere nemmeno per un solo giorno. Questa sua audacia gli servirà per affrontare al meglio il futuro? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.

Un Posto al Sole e il periodo poco felice di Patrizio

I fan di Un Posto al Sole sanno benissimo che in quest’ultimo periodo l’attenzione non è solo sui cantieri Flegrei e su Franco Boschi e Roberto Ferri. Infatti, Patrizio sta portando avanti un periodo davvero difficile dopo la fine della storia con Rossella e il rapporto burrascoso con Clara.

Proprio perché Patrizio non è al massimo dell’umore, si troverà a discutere anche con Vittorio per chi deve mettere in ordine la casa. Proprio con quest’ultimo, si parlerà anche comunque del ritorno di Speranza Alfieri, nonché nipote di Mariella. Oltre Vittorio, però, chi è completamente colpito dal fascino della ragazza è sicuramente Samuel Piccirillo. Il ragazzo, infatti, ha mostrato sin da subito un interesse molto tangibile.