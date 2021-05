Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin ha cambiato look: wow, i capelli rosa!

L’interprete di Viola Bruni ha lasciato di stucco i follower con un curioso… colpo di testlaa! Ecco come si è presentata su Instagram…

Ilenia Lazzarin, l’amatissima Viola di Un Posto al Sole

Ilenia Lazzarin è un volto familiare per i telespettatori italiani, visto che da vent’anni entra in casa loro grazie alle vicende di Un posto al sole, la soap italiana in cui interpreta il personaggio di Viola Bruni. Viola ha avuto alterne vicende all’interno di Un posto al sole, ricevendo anche diversi “colpi” piuttosto duri e questo ha contribuito a farla amare dal pubblico che la segue anche sui social network, dove è diventata anche una influencer e una testimonial. Su Instagram, però, si è mostrata in modo del tutto inedito…

Il “colpo di testa” di Ilenia Lazzarin su Instagram: capelli rosa!

L’attrice, sposata e mamma, ha stupito tutti mostrandosi con una inedita chioma rosa in diversi post, accompagnati da varie didascalie che facevano riferimento proprio alla sua capigliatura e alla sua sfumatura conftetto: “Pink Sunday”, “La vita è troppo breve per essere presa sul serio”, “La rosa è come un cuore fresco che non sa star chiuso e vuole aprirsi. E se tu la guardi scopri sempre qualcosa di sorprendente”. Un vero colpo di testa, che ha fatto del suo look castano davvero naturale un vero e proprio marchio di fabbrica.

Il nuovo look di Ilenia ha riscosso moltissimo successo, come si vede dai commenti e dai complimenti dei fan. Qualche buontempone ironizza sul colore ma del resto va detto che sono sempre di più le celebrity che scelgono sfumature colorate per la capigliatura: da Billie Eilish a lungo verde a Casadilego in blu a Kelly Osbourne in viola, una chioma rosa non scandalizza più nessuno!

Tuttavia il “colpo di testa” di Ilenia Lazzarin emula di Lady Gaga è durato poco: nei suoi post più recenti è tornata castana. Tinta? Parrucca? Esperimento cromatico fallito? Di qualunque cosa si sia trattato, adesso è passato. Sicuramente questo “scherzetto” fatto ai follower è stato decisamente più innocente e divertente del pesce d’aprile in cui l’attrice ha sconvolto i fan svelando che il suo personaggio, Viola, sarebbe uscito dalla soap in maniera tragica e addirittura il suo cadavere ritrovato dopo lungo tempo.

Ilenia spaventa i fan: “Addio per sempre Viola”… ma era un pesce d’aprile!

“ADDIO PER SEMPRE VIOLA 💔” titolava il post che proseguiva con una descrizione abbastanza particolareggiata della morte del personaggio. “Purtroppo proprio oggi che sul gruppo fans di #UNPOSTOSOLE ancora ci sarà “ è stata fatta una petizione per salvare il mio personaggio, ho ricevuto la chiamata ☎️ dagli autori che mi hanno comunicato che a breve verrà ritrovato il cadavere di Viola esanime e martoriato in fondo ad un fiume. Decomposto. Quindi dopo 20 anni di lunga serialità , non mi sarà data la possibilità di girare nemmeno la mia morte ⚰️ in pace. Con Eugenio @paoloromanox che mi cercherà per mari e per Monti per almeno un anno. Mi dispiace solo dovervelo comunicare proprio oggi, attraverso un post.”

Diversi trattini dopo la ferale notizia, tuttavia, Ilenia spiegava tutto: “Oggi giorno dei PESCIONIIIIIII D’APRILEEEEEEEEEEE😝😝😝😝

1 Aprile 2021 #esischerzaaaaaaa Tanto per movimentare un po’ e creare #suspanceeeee #LAVITAVAPRESACONIRONIA #cheScherzone

#cascatutti #VIOLAVIVE 🤪❤️ #PERSEMPREEEEEEE”. Che spavento ci hai fatto prendere, Ilenia!!