L’Eredità, i dubbi del pubblico sulla campionessa: “Le è successo qualcosa?”

L’Eredità è uno dei programmi televisivi più seguiti della Rai. Al timone della conduzione adesso c’è Flavio Insinna che può fare affidamento sulle professoresse Ginevra Pisani e Sara Arfaoui. Molti telespettatori hanno notato un particolare che riguarda la nuova campionessa, la quale ha sbagliato la Ghigliottina. Ecco cosa non è passato inosservato durante il gioco finale.

I dubbi sulla campionessa de L’Eredità

Il quiz show va in onda dal lunedì al venerdì dalle 18:45 da circa tantissimi anni. Il pubblico partecipa attivamente al gioco da casa, chiaro segno che non smette mai di coinvolgere. Il merito è sia dell’attuale conduttore Flavio Insinna (prima di lui ci sono stati Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi) che dei concorrenti che si mettono alla prova davanti alle telecamere per intascare il montepremi. Di recente c’è una nuova campionessa che si chiama Michela. Ha superato al Triello la rivale Silvia e l’ex campione Davide. Subito dopo è arrivata alla Ghigliottina con 210.000 euro. Purtroppo i soldi si sono dimezzati solo una volta su cinque perché non ha scelto la parola giusta. Per 105.000 euro ha comunicato il termine rumore, ma non era quello corretto. Tuttavia la giovane si ripresenterà nella puntata di stasera lunedì 3 maggio. Molti telespettatori hanno notato un particolare che non è passato inosservato. Per questo motivo hanno voluto avere conferma sul web.

“Le è successo qualcosa?”

Gli italiani hanno notato che fin dall’inizio della puntata Michela è stata piuttosto nervosa. “Come mai non sorride mai, è triste? Le è successo qualcosa?”. La risposta non si è fatta attendere su Twitter. Alcuni hanno riferito che probabilmente la ragazza era emozionata. Non è facile stare davanti alle telecamere, soprattutto quando si è estranei al mondo dello spettacolo. L’emozione spesso fa dei brutti scherzi e ne sa qualcosa Giulia, una delle concorrenti. Durante una delle tante sfide ha fatto una gaffe. Chi ha seguito ricorda sicuramente la domanda posta da Insinna: “Qual è la corrente filosofica dell’antichità con la S?”. Lei ha risposto socratica, però ha sbagliato. In quel frangente ha manifestato il suo dispiacere pronunciando una parolaccia con il microfono acceso. Di conseguenza sui social c’è chi ha sostenuto la spontaneità e chi invece l’ha criticata.

Le risposte più strane

A L’Eredità i concorrenti regalano dei sorrisi al vasto pubblico per delle risposte inaspettate e divertenti. Tempo fa, per esempio, il conduttore voleva sapere dove si trovasse Foggia e hanno citato un’altra regione. Anche le domande sulla grammatica italiana regalano tante chicche interessanti. Una volta è stato chiesto il passato remoto del verbo nuocere e il concorrente di turno ha risposto nocei. Per quanto riguarda la matematica vale lo stesso discorso: “Quanti sono 1000 metri?” ed è stato detto 1 centimetro. L’ultima gaffe è stata appunto la parolaccia detta con estrema chiarezza al microfono. A prescindere da tutto il programma della Rai cavalca sempre l’onda del successo.

