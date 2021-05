Beautiful, anticipazioni martedì 4 maggio: Hope manda via Liam | Interviene Brooke

Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Beautiful, martedì 4 maggio, non mancheranno dei colpi di scena. Le vicende della famiglia Forrester non fanno altro che incuriosire i telespettatori perché risultano essere sempre imprevedibili. Anche stavolta Hope farà un gesto che lascerà tutti a bocca aperta. Scopriamo tutto quello che accadrà nel nuovo appuntamento odierno.

Hope vuole lasciare Liam

I fan di Beautiful stanno seguendo le nuove puntate della soap americana con grande attenzione. Hope è collocata tra due fuochi, dato che da un lato c’è il piccolo Douglas e dall’altro Liam. L’affascinante Spencer non vuole più avere a che fare con Thomas, quindi ha chiesto alla figlia di Brooke di pensare a loro matrimonio e mettere da parte il bambino. Hope non ha voluto assolutamente accettare questa richiesta, quindi i loro rapporti sono andati a peggiorare sempre più. Come se non bastasse ha beccato Liam tra le braccia di Steffy. In realtà il ragazzo è rimasto deluso dal rifiuto di Hope di sposarlo. Per questo motivo si è recato a casa di Steffy. Quest’ultima lo ha baciato per aiutare il fratello a raggiungere il suo scopo, ovvero riavvicinarsi alla Logan. Il bacio è stato visto dalla povera Hope, così è corsa a casa per preparare le valige di Liam. Infatti il suo intento è cacciarlo di casa per sempre.

Brooke sostiene Liam

Per i telespettatori di Beautiful, le sorprese non sono ancora finite. In questo frangente arriva Brooke, la quale cerca di capire che cosa sta succedendo. Quando viene a conoscenza del bacio, non riesce a nascondere il suo stupore. Tuttavia cerca di restare calma per fa riflettere la figlia. In effetti Liam ha ragione: Thomas dovrebbe uscire dalla sua vita. Sostiene l’ultimatum che ha ricevuto.

Per fortuna Hope può fare affidamento su Ridge che sembra essere l’unico al momento in grado di capirla. Hope non se la sente di lasciare da solo Douglas. La ragazza, quindi, si ritrova ad essere nel mezzo di una situazione complessa ed è per questo che ora si sente rincuorata.

Beautiful, Shauna all’attacco

Per l’ennesima volta Brooke e Ridge hanno un litigio. Sembra che non riescano a trovare un compromesso. Brooke vorrebbe che Thomas fosse seguito da un medico mentre Ridge non è assolutamente d’accordo. Nel frattempo Shauna, incoraggiata da Quinn e Thomas, decide di farsi avanti con Ridge per consolarlo.

In realtà il suo intento è giocarsi bene le carte per entrare nella vita dello stilista. Si mostra dolce, tenera e soprattutto ascolta il suo silenzio. Non a caso Ridge si sentirà dopo tanto tempo capito. E questo vuol dire che si aprirà completamente con Shauna e ci ricascherà di nuovo. Anche stavolta Brooke verrà a conoscenza del bacio? Lo scopriremo solo nelle nuove puntate della soap americana che continua a riscuotere grande successo.