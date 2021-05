Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 4 maggio: la vendetta di Maria contro Rocco ed Irene

I fan de Il Paradiso delle Signore attendono con ansia la puntata odierna di martedì 4 maggio soprattutto per scoprire quello che accadrà a tutti i protagonisti della boutique più famosa d’Italia. È giusto dire che ancora una volta i protagonisti assoluti saranno Marcello, Rocco, Irene e Maria. Proprio quest’ultima giocherà tutte le sue carte migliori per conquistare la dignità e l’orgoglio attraverso le carte dell’astuzia. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

I problemi per Marcello

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi martedì 4 maggio al solito appuntamento delle 15:55, vedrà ancora una volta Marcello tra i protagonisti assoluti. Quest’ultimo, a causa delle problematiche con il Mantovano, sembrerebbe essere ormai destinato a tornare in carcere. Il barista, però, vorrebbe scappare via da Milano per non ritornare nel luogo angusto. A tal proposito ha preferito non farne parola con nessuno né tantomeno con la sua Ludovica con cui il rapporto va davvero gonfie vele. Purtroppo, scopriremo presto che potrà nascondere tutto solo per un po’ di tempo. La verità verrà a galla e dovrà fare i conti con essa. Cerchiamo, ora, di analizzare meglio il rapporto conflittuale che si verrà a creare tra Maria con Rocco e Irene. Scopriamo nel dettaglio lo sviluppo della vicenda.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, parla Giusy Buscemi: “Un progetto televisivo che mi ha portato fortuna”

Maria e la sua vendetta con Rocco ed Irene

I fan de Il Paradiso delle Signore sono pronti soprattutto anche per scoprire l’ira funesta di Maria. La ragazza ha deciso di vendicarsi aspramente sia di Rocco sia della sua amica Irene. Con quest’ultima, ormai, porta avanti una sorta di mutismo selettivo che diventa sempre di più logorante. Nei confronti di Rocco, invece, la ragazza ha deciso di utilizzare la carta più spietata della gelosia.

Essendo giunto in zona un meccanico di nome Alfredo, quest’ultimo sembrerebbe non disdegnare proprio la cara Maria. Questo episodio non farà altro che scatenare la gelosia del caro Rocco. Quest’ultimo, per riconquistare la ragazza, chiede addirittura aiuto ad Irene che dovrà farsi perdonare per le sue intemperanze e per aver dato un bacio proprio a lui andando contro il volere della sua amica nonché coinquilina. Recupereranno i rapporti oppure si chiuderanno definitivamente? Lo scopriremo molto presto.

Il Paradiso delle Signore e l’insidia della gelosia

Per far sì che comunque Rocco Amato possa conquistare Maria, dovrà sudare sette camicie. Infatti, così come ricorderanno i fan de Il Paradiso delle Signore, Maria non è mai stata molto semplice e soprattutto mai scontata. Questo è uno dei suoi lati sempre molto apprezzati dal caro Amato.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 29 aprile: Cosimo geloso, la vendetta di Maria | Agnese e Armando insieme

La ragazza, infatti, ora farà di tutto per farsi desiderare e ancor di più dovrà sgobbare il ragazzo per riconquistarla. L’insidia rappresentata dal caro Alfredo sembrerà preoccupare non poco il caro Amato.