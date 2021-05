Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 6 maggio: Maria nello sconforto totale

Il nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore è previsto per oggi giovedì 6 maggio alle ore 15:55 circa. Tre protagonisti assoluti, ancora una volta ci sono Maria, Rocco, Irene e soprattutto Dante che si ritroverà ad essere ancor di più nel mezzo del triangolo amoroso con Vittorio e Marta. Scopriamo subito tutto quello che i telespettatori vedranno nel nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1.

Lo sfogo di Maria

Sicuramente tra le protagoniste assolute della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è sicuramente Maria. La ragazza, infatti, sta studiando un piano per vendicarsi sia di Irene che di Rocco. Essendo innamorata perdutamente di quest’ultimo, si è ritrovata ad essere tradita da entrambi in quanto ha scoperto del bacio della sua amica con l’uomo da lei amato. Dato che comunque Rocco ci tiene tantissimo a lei, sta provando tutte le strade possibili per riconquistarla. La Puglisi è davvero molto triste e sta studiando un modo per vendicarsi del dolore che le hanno recato i due traditori. La ragazza è così preoccupata di quello che sta accadendo che ha parlato in modo esplicito con la sua amica Anna di una paura molto grande. Teme di perdere per sempre Rocco che sarebbe l’unico ad essere in grado di farle battere il cuore davvero molto forte. Non si sa se i due faranno pace oppure no ma sicuramente c’è da aspettarsi grandi colpi di scena nei prossimi appuntamenti con la fiction.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 maggio: Marcello finisce in prigione

Le indagini di Cosimo

Se Maria nei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore si ritroverà ad essere sempre più combattuta su come vendicarsi di Irene e Rocco, c’è chi comunque continua in modo smisurato a portare avanti delle indagini. Stiamo parlando di Cosimo che vuole vederci lungo sull’omicidio di Achille e sulle sue accuse rivolte a Umberto Guarnieri, il padre di Marta.

Il marito di Gabriella, infatti, si è detto assolutamente certo di riuscire a trovare tutti gli indizi che potrebbero ancor di più incastrare il caro Umberto. Per far sì che possa venire a capo di questa vicenda, si è rivolto anche a Thomas Gallo ovvero un investigatore che ha origini americane. Purtroppo, però, in questo periodo Cosimo non dovrà solo vedersela con Umberto ma si troverà dinanzi ad un altro ostacolo ovvero Dante Romagnoli.

Il Paradiso delle Signore e l’encomio di Dante

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 6 maggio vedrà a stretto contatto Cosimo e Dante Romagnoli. In modo particolare, quest’ultimo, si è occupato di parlare con Umberto e lo ha rassicurato dicendogli che si occuperà di lui della situazione con Cosimo. Quello che vorrà fare Romagnoli è per l’appunto mettere a distanza Cosimo dalla famiglia Guarnieri.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 5 maggio: Marcello prende una drastica decisione

Sicuramente, dietro questa intenzione di Dante si nasconde anche la volontà di conquistare ancor di più Marta che in quest’ultimo periodo si trova ad affrontare una crisi molto accentuata con il marito Vittorio Conti.