Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 6 maggio: Roberto Ferri rischia di chiudere per sempre i cantieri

Il nuovo appuntamento con Un Posto al Sole è previsto per questa sera giovedì 6 maggio alle ore 20:45 circa subito dopo la messa in onda di Via dei Matti su Rai 3. Ancora una volta, i protagonisti assoluti saranno Roberto Ferri e la situazione ai cantieri Flegrei. Come se non bastasse, però, anche la situazione di Vittorio e Patrizio resterà ancora in auge per la puntata di quest’oggi. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda a cui assisteremo questa sera.

Il patto con Pietro Abbate

In queste ultime puntate di Un Posto al Sole Roberto Ferri si ritrova per la prima volta in una difficoltà assoluta. Il proprietario dei cantieri Flegrei, infatti, sotto pressione a causa di Pietro Abbate, si ritrova a prendere una decisione del tutto inaspettata. Infatti, l’uomo, discostandosi anche da Franco Boschi, decide di cambiare integralmente il piano che stava portando avanti ormai da mesi. Quello che preoccupa ancor di più i fan della soap campana è che ci sarebbe davvero il rischio di una chiusura anticipata dei cantieri Flegrei. Questo, però, potrebbe anche compromettere la vita privata di Alberto Palladini che ancora una volta si ritroverà ad avere problemi molto gravi. I fan più attenti, infatti, ricorderanno anche il suo legame familiare ai cantieri.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 maggio: Roberto e Franco nei guai

Lo sfogo di Silvia

Il nuovo appuntamento con Un Posto al Sole di giovedì 6 maggio, non vedrà solo ed esclusivamente Roberto Ferri al centro delle varie polemiche legate ai cantieri Flegrei. Infatti, Silvia decide di parlare con suo cugino Guido Del Bue per essere davvero molto preoccupata per la situazione del marito Michele.

Dato che ha perso il lavoro, ancor di più, si ritrova a vivere in modo inoperoso e soprattutto sbadato. Per tale motivo, però, Silvia si confida con Guido e lei parlerà anche di un cliente fisso che giorno dopo giorno sta andando al caffè Vulcano. Per tale motivo, però, ci sarà una vera e propria problematica che manderà ancora di più in confusione la mamma della cara Rossella.

Un Posto al Sole e le sorprese che non ti aspetti

Il nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, verrà anche in piena luce Franco Boschi che di certo non sta vivendo un periodo molto semplice. Infatti, le sue indagini per scoprire tutti i sabotaggi alle spalle dei cantieri Flegrei, porteranno anche delle digressione all’interno della sua famiglia e soprattutto a degli episodi molto spiacevoli.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 5 maggio: Vittorio e Patrizio sconvolti da una sorpresa

Ancor di più, Vittorio e Fabrizio, dal canto loro si ritroveranno completamente spiazzati perché scopriranno che un benefattore misterioso si è addentrato nel loro appartamento sistemando tutto e rassettando casa in maniera meticolosa. Al momento, non è data sapere l’identità della persona altruista e generosa. Sarà stata la nipote della cara Mariella, Speranza Altieri? Ai posteri l’ardua sentenza.