Morgan, incidente in monopattino: due costole rotte per il cantautore

Morgan vittima di un incidente in monopattino causato da un tombino sconnesso: per il cantautore due costole rotte e un periodo di assoluto riposo.

A riportare la notizia riguardante l’incidente in cui è incappato Morgan – all’anagrafe Marco Castoldi – è il magazine Wow, che racconta come tutto sia accaduto. Pare che l’artista stesse rientrando a casa dopo una sessione musicale con i Bluvertigo quando un tombino sconnesso trovato accidentalmente sulla strada che lo riconduceva presso la sua abitazione, abbia causato una brutta caduta.

Morgan, solito muoversi per le strade di Milano con il suo monopattino, sarebbe quindi caduto e avrebbe iniziato ad avvertire un dolore fortissimo solo al momento dell’arrivo a casa. In quel caso, quindi, l’artista pare abbia deciso di chiedere l’aiuto di un medico attraverso una stanza di Clubhouse, nuovo social dove si entra ad invito e si dialoga solo con messaggi vocali.

Morgan cerca un ortopedico via social

“Cercasi ortopedico a Milano”, così Morgan ha intitolato la stanza del social network utilizzata per cercare uno specialista nel capoluogo meneghino.

In poco tempo, poi, tutto è stato chiuso, probabilmente perché Marco Castoldi è riuscito a rintracciare la persona giusta per il suo problema.

Pare, infatti, che l’incidente in monopattino gli sia costato due costole rotte e lo stia obbligando all’assoluto riposo.

Morgan, però, non si è fermato e il giorno successivo la caduta – avvenuta nella giornata del primo maggio scorso – l’artista era in collegamento con i suoi follower per allestire una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.

Morgan e la passione per il monopattino

La passione di Morgan per il monopattino, tuttavia, sarà destina a proseguire: per il cantante è il mezzo perfetto per passeggiare tra le strade di Milano.

Durante il primo lockdown, infatti, l’artista venne avvistato a bordo del suo mezzo tra le vie meneghine mentre tutti erano chiusi in casa.

In quell’occasione, registrato dagli smartphone degli abitanti del posto, improvvisò un divertentissimo concerto intonando il brano portato a Sanremo in coppia con Bugo.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera…”, iniziò ad intonare Morgan tra le risate generali. Com’è noto, infatti, il cambio del testo della canzone portata al Festival nel 2020 è costata a lui e Bugo la squalifica, seguita da una lunga querelle tra i due.