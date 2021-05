Beautiful, anticipazioni: Wyatt scopre la verità su Sally. Ecco come

Beautiful è la soap opera americana che da anni appassiona intere generazioni. Le vicende della famiglia Forrester non smettono mai di stupire e il merito è del formidabile cast. Nel corso delle prossime puntate i riflettori saranno puntati sugli attori Darin Brooks (Wyatt Spencer) e Courtney Hope (Sally Spectra). Verrà a galla la verità sulla malattia della stilista. Ecco in che modo.

Flo indaga su Sally

Non è un bel periodo per la stilista Sally Spectra. Purtroppo si è allontanata da Wyatt, il quale ha deciso di dare una possibilità a Flo. Come se non bastasse Steffy e Ridge hanno intenzione di licenziarla perché il suo lavoro non è più soddisfacente. Nel frattempo si è recata dal medico Penny Escobar per fare degli accertamenti sulle sue condizioni di salute. In realtà sta bene, ma con la complicità della dottoressa ha detto a Katie che sta per morire. La Logan ha subito riferito a Wyatt (tutto si è svolto secondo i piani di Sally), così quest’ultimo ha deciso di starle accanto. Infatti le ha chiesto di andare a vivere di nuovo insieme. Il suo obiettivo è farle passare gli ultimi giorni di vita con totale serenità. Inoltre Sally non ha perso il suo lavoro perché Katie ha messo al corrente della situazione Ridge e la figlia. Flo non ha fatto altro che accettare la sua decisione, anche se non ho mai creduto alla malattia della ragazza. Per questo motivo darà inizio a delle indagini.

I sensi di colpa di Penny

Flo cerca di avere un confronto con Penny Escobar. In realtà percepisce che c’è qualcosa che non va perché la dottoressa è logorata dai sensi di colpa fin dall’inizio. Non a caso chiede a Sally di raccontare la verità, però lei non ha intenzione di farlo. Per convincere la donna a non dire la verità, le promette un lavoro alla Forrester Creations. Del resto Penny confesserà di non voler indossare il camice e se l’ha fatto è solo per volontà dei genitori. Lei desidera lavorare nel mondo della moda e ora che potrebbe realizzare il suo sogno, non ha voglia di sprecare questa opportunità. Tuttavia Flo non smette di indagare, così si reca nello studio della dottoressa. In seguito alla lettura di alcuni file, finalmente capisce che è tutto un inganno.

Il rapimento di Flo

Mentre Flo legge i documenti al computer arrivano Sally e Penny. Quest’ultima le dà un colpo in testa e le fa perdere i sensi punto. Subito dopo viene trasportata in un vecchio appartamento della Spectra ed è legata a un termosifone. Sally le confesserà che ha intenzione di restare incinta di Wyatt. In questo modo resteranno uniti per sempre. Con grande sorpresa nell’appartamento arriverà lo Spencer che sistemerà tutto. Non avrà una bella reazione quando scoprirà che sta Sally non ho fatto altro che ingannarlo.

