Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: rivelato un dettaglio intimo della vita di coppia

Uomini e Donne ha visto formarsi tante coppie amatissime dal pubblico, tra le quali spicca quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: come prosegue la loro relazione?

Il pubblico appassionato d’amore di Uomini e Donne ha vissuto un’emozione crescente nell’osservare da casa lo sviluppo della relazione tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi.

Il tronista ha scelto la sua bella fidanzata in occasione di una festa organizzata con tutti i protagonisti che si sono alternati negli anni all’interno del dating show più famoso d’Italia.

Claudia e Lorenzo: la coppia di Uomini e Donne si confessa

Oggi si torna a parlare di Claudia e Lorenzo a proposito di alcune rivelazioni molto intime fatte dall’ex corteggiatrice e che riguardano la loro vita di coppia. C’è sempre stata molta curiosità intorno alla figura del Riccardi, fin da quando ha fatto il suo ingresso nel programma, prima come corteggiatore di Sara Affi Fella e successivamente come tronista. La sua simpatia e il suo modo di fare decisamente sui generis gli hanno permesso di conquistarsi uno spazio nel cuore del pubblico e della conduttrice, che ha deciso di offrirgli un’ulteriore possibilità dopo la delusione della sua esperienza da corteggiatore.

Seduto sul trono Lorenzo ha avuto modo di incontrare la sua anima gemella, quella che è diventata a tutti gli effetti la sua fidanzata e con la quale convive da tempo: i due stanno pensando di convolare a nozze e di allargare la famiglia. Molto seguiti sui rispettivi social, Lorenzo e Claudia rispondono spesso alle domande dei fan curiosi e proprio la Dionigi si è lasciata andare alle rivelazioni su alcuni dettagli che riguardano la sua vita di coppia, come quando Lorenzo confessò le sue abitudini notturne.

“Lorenzo non mostra mai il suo lato dolce”, le parole della fidanzata dell’ex tronista

I due stanno insieme dal 2017, confermandosi una delle coppie più longeve tra quelle che hanno visto la luce nello show condotto da Maria De Filippi. Pochi mesi dopo la scelta Lorenzo e Claudia sono andati a convivere e si dichiarano pronti al grande passo delle nozze. A chi chiede del matrimonio l’ex corteggiatrice risponde: “Quando mi sposo non lo so… ma di sicuro in un posto di mare, quindi non a Milano. Voglio stare con i piedi nudi sulla sabbia, idem tutti gli invitati”.

Ma non è tutto: nella parentesi social riservata alle confidenze, la Dionigi si è lasciata andare anche ad una dichiarazione che riguarda Lorenzo, il compagno conosciuto grazie alla trasmissione che mette in contatto tronisti e corteggiatori sotto l’occhio vigile delle telecamere e del pubblico da casa. A proposito della loro vita di coppia, la sexy Claudia Dionigi ha dichiarato: “In pubblico tende sempre a fare il gradasso, non mostra mai il suo lato dolce… Nell’intimità, invece, è molto più coccoloso di me, lo sapete ormai che sono un po’ fredda, ed è molto passionale. Io non sono da coccole ma dimostro il mio amore in altro modo”.