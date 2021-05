Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 6 maggio: un colpo di scena nello studio

Non smette di stupirci il dating di Maria De Filippi: dopo la puntata di ‘chiusure’ andata in onda ieri, oggi, 6 maggio 2021, ci sarà un grande colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Uomini e Donne si sta avviando verso la fine della sua stagione e, in questi giorni, sapremo con esattezza quando ci sarà la puntata finale del dating pomeridiano di Maria De Filippi, prevista per la fine del mese di maggio. C’è da giurare che il pubblico da casa sentirà molto la mancanza dello show di canale 5, considerando come questa edizione sia stata ricca di sorprese e di situazioni intricate che hanno fatto compagnia agli italiani.

Già solo ieri, i telespettatori si sono trovato a seguire ben due rotture nelle frequentazioni: quella tra il cavaliere Biagio e la dama Sara e, successivamente, la conoscenza della grande protagonista del programma, Gemma Galgani con Aldo.

Quella che andrà in onda oggi, 6 maggio 2021, sarà una vera e propria ‘puntatona’ con un colpo di scena che animerà lo studio di Maria De Filippi: cosa succederà?

Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata del 6 maggio

Verso le ultime battute delle puntate registrate di Uomini e Donne, nuove novità arrivano dal Trono Over e stando alle indiscrezioni trapelate, sembra proprio che oggi un’altra coppia che stava approfondendo la conoscenza, sia pronta per dirsi addio.

Parliamo, infatti, del cavaliere Luca Cenerelli e della dama Elisabetta che, verso la fine del programma, decidono di mettere fine alla loro conoscenza, confessando di non essere pronti a lasciare la trasmissione come una coppia.

La scelta di concludere questa frequentazione, in particolare, sarà presa da Elisabetta che riceverà il favore dei due opinionisti in studio, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il loro appoggio, nel corso dell’edizione, è andato sempre verso le dame che sono state ‘usate’ da cavalieri che hanno paventato un interesse verso le donne, per poi raggiungere i loro scopi fisici e, successivamente, decidere di chiudere la relazione.

Nuovi colpi di scena nel Trono Over

Intanto anche la frequentazione tra Isabella Ricci e il signor Giovanni si conclude. Mentre l’uomo racconta con entusiasmo la loro uscita, Maria De Filippi si vede costretta a spegnere il suo entusiasmo, riportando le impressioni della dama, che sono state negative. Isabella aveva affermato di non aver trovato in Giovanni delle affinità: “Non ho trovato una persona che mi ha chiesto cosa mi piacerebbe trovare. Ho trovato una persona che ha continuamente bisogno di conferme”.

Infine la padrona di casa, Maria De Filippi, torna sulla frequentazione di Gemma e Aldo, anche questa alle ultime battute. A tirare il freno è la dama torinese che afferma di vedere nel cavaliere solo un semplice amico mentre l’uomo continua a mostrare un forte interesse per la Galgani e ribadire che preferirebbe approfondire la loro ‘amicizia’ per vedere se ci saranno frutti.

Gemma, però, sembra irremovibile sulla sua scelta e così Aldo, quasi adirato per questo non interesse, dichiarerà di non voler dalla Galgani neanche un’amicizia.