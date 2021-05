Matrimonio saltato per l’ennesima volta per Beatrice Valli: le parole dell’influencer

Beatrice Valli, ex corteggiatrice del programma televisivo Uomini e Donne, è una delle influencer più note e affermate del mondo del web. Dal giorno della scelta è legata al tronista Marco Fantini, il quale tempo fa le ha fatto la proposta che tutte le donne desiderano ricevere. Purtroppo anche stavolta le nozze sono state rinviate. Ecco la nuova data.

Matrimonio saltato per Beatrice e Marco

Beatrice Valli è molto attiva su Instagram. Non a caso è seguita da 2,7 milioni di follower che apprezzano i suoi scatti. Beatrice è anche una mamma giovanissima. Infatti a soli 25 anni ha già tre bambini. Il primo, Alessandro, è nato da una relazione precedente e ha reso il compagno Marco padre di due splendide bambine: Bianca (2017) e Azzurra (2020). Aveva solo 19 anni quando ha deciso di mettersi alla prova nel programma di Maria De Filippi. Marco si era proposto per corteggiare Anna Munafò, ma alla fine ha scelto Emanuele Trimarchi. La redazione ha dato la possibilità a Marco di sedersi sul trono e grazie a questa esperienza ha avuto modo di conoscere l’attuale compagna. Dopo un periodo di alti e bassi, i due hanno deciso di fare coppia fissa e di allargare la famiglia. Tempo fa Marco ha fatto la proposta di matrimonio a Beatrice durante un soggiorno a Parigi. Non si sono ancora sposati per un motivo ben preciso.

“Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto”

Marco e Beatrice sono stati invitati a Casa Chi per un’intervista e hanno colto l’occasione per parlare delle nozze: “Lo abbiamo rimandato all’anno prossimo. Sì, purtroppo nel 2022. Festeggiare in questo anno non sarebbe neanche…Innanzitutto sarebbe dare un esempio sbagliato. A noi piacciono le cose in grande, farlo in grande quest’anno sarebbe andare contro le regole. Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto. Facendolo al meglio, in un momento di gioia e felicità”. Hanno intenzione di festeggiare con le persone care, senza fare selezioni. Di conseguenza preferiscono attendere. Come se non bastasse la coppia ha in mente di allargare la famiglia. Beatrice vorrebbe avere un quarto figlio mentre Marco non si è espresso sull’argomento. Ha ironizzato dicendo che deve ancora razionalizzare l’arrivo di Bianca e Azzurra.

Leggi anche -> Beatrice Valli, la confessione choc: attacchi di panico e una ciste nella testa

“Sono sempre stata naturale”

Beatrice è tanto amata quanto odiata sui social. Dopo la nascita di Azzurra è stata attaccata perché secondo alcuni non dovrebbe mostrare la sua fisicità dopo il parto. Lei, incurante di tutto ciò, non solo ha continuato a condividere degli scatti, ma ha voluto trasmettere un messaggio importante: “Devo dire che ho sempre comunicato quella che sono. Sono sempre stata naturale, non ho mai ostentato in un qualcosa che non sono”. Per fortuna Beatrice può contrare sempre sul sostegno del compagno. Infatti ha occhi solo per lei. Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.

Leggi anche -> Beatrice Valli perfetta in intimo rosso: lo scatto bomba dell’ex di Uomini e Donne