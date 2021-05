Dayane Mello e Mario Balotelli visti insieme: cosa sta succedendo?

Dayane Mello è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha dichiarato all’inizio di essere ancora infatuata di Mario Balotelli. Una volta spente le telecamere, si sono visti in gran segreto. Molti si stanno chiedendo se qualcosa sta bollendo in pentola. Ecco come stanno realmente le cose.

Dayane e Balotelli insieme. Cosa sta succedendo?

Durante i primi giorni del reality più seguito di canale 5, Dayane Mello si è avvicinata molto al compagno d’avventura Enoch, ovvero il fratello minore del calciatore. Nel pieno di una conversazione avrebbe confessato di provare ancora qualcosa per Mario. Quest’ultimo in più di un’occasione le avrebbe chiesto di non menzionarlo per non finire nuovamente al centro del gossip. I due si sono conosciuti 11 anni fa e hanno avuto un breve flirt. Nonostante lei abbia avuto altre relazioni, non lo ha mai dimenticato. Alfonso Signorini l’ha invitato in varie occasioni nella casa e lui ha colto l’occasione, soprattutto per riabbracciare il fratello. Non ha ha avuto modo di parlare con Dayane. Subito dopo la donna si è focalizzata su Francesco Oppini, il quale non ha mai corrisposto il suo interesse. Una volta spente le telecamere pare che ci sia stato un riavvicinamento con il calciatore. Non a caso i fotografi del settimanale Chi li hanno beccati insieme. Ecco tutti i particolari della vicenda.

“Tra me e Mario c’è un rapporto speciale”

“Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo…Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene”. Dayane aveva rivelato ciò durante la permanenza nella casa. Di recente è stata vista nello stesso hotel di Mario. Lui si è recato in albergo con un amico, il quale è andato via dopo qualche ora. In poco tempo è arrivata Dayane in compagnia di Enoch. Poi è entrata da sola nella stessa camera di Balotelli ed è uscita da lì solo al mattino. Le immagini che stanno circolando sul web fanno pensare a una notte di passione, così il diretto interessato è intervenuto per chiedere di essere lasciato in pace: “Ma basta, basta! Lasciatemi fare la mia vita pagata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle”.

“Stiamo vivendo momenti diversi”

Molti telespettatori ricorderanno senza dubbio dell’amicizia di Dayane con Rosalinda Cannavò. Ci sono stati degli alti e dei bassi, quindi adesso la domanda è più che giustificata: “Ci siamo già incontrate fuori dalla casa e ci siamo guardate e abbracciate, ma non sono situazioni che si dimenticano. Le auguro tutto il bene, stiamo vivendo momenti diversi, lei si gode la sua nuova relazione e io l’amore di mia figlia“. D’ora in poi Dayane potrebbe concentrarsi anche su Mario?

