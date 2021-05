Temptation Island 2021, anche Rosa e Deddy nel cast?

Da Amici a Temptation Island: il “gioco delle coppie” dopo Uomini e Donne pesca da un altro reality. Chi altro potrebbe partecipare? Chi invece no?

Tutti pronti per Temptation Island 2021? Le ipotesi sul cast

In queste ultime settimane si comincerà a parlare delle coppie che entreranno a far parte del cast di Temptation Island 2021 e come prevedibile c’è molta curiosità sui nomi che potrebbero comparire nel “gioco delle coppie” che rimescola sentimenti e situazioni. Curiosità non solo nel pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori che si interrogano su quali coppie “da reality” saranno disposte a mettere in gioco i loro sentimenti e il loro equilibrio.

Amici di Maria De Filippi: nuovo bacino per Temptation Island

Non è infatti una novità che Temptation Island abbia sempre pescato a piene mani nel mondo televisivo e particolarmente tra le Dame e i Cavalieri di Uomini e Donne ma adesso potrebbe far riferimento a un nuovo “bacino d’utenza”: Amici di Maria De Filippi. Sarebbe la prima volta ma in effetti è anche la prima volta che il talent e il reality si sono incontrati e che la produzione ha osservato con maggiore attenzione le dinamiche di coppia che si sono create tra i ragazzi dietro le quinte dello show.

Come il Covid ha influito sul talent

Non fraintendiamo: da sempre il pubblico del talent show di Maria De Filippi segue con interesse e partecipazione le dinamiche sentimentali dei concorrenti e le coppie che nascono ma quest’anno le misure anti-Covid hanno avuto un peso nell’equilibrio delle vite dei ragazzi. I quali hanno vissuto in una “bolla” condividendo una casa “costruita” unendo le casette di norma usate per il serale, dividendosi compiti e spazi: in una parola, convivendo, con in più l’impossibilità di uscire se non per frequentare le lezioni nella scuola.

Coppie da reality show?

La conseguenza? Un’attenzione maggiore del solito sui ragazzi e i loro momenti privati, quasi come in una Casa del Grande Fratello, e inevitabilmente sulle coppie che si sono formate all’interno del talent show: Sangiovanni e Giulia Stabile, l’unica coppia ancora presente, e in particolare Rosa Di Grazia e Deddy, forse i preferiti dal pubblico per il lato divertente che hanno mostrato alle telecamere, almeno fino a che il cantante non ha eliminato la fidanzata ballerina!

Rosa e Deddy sono già pronti per Temptation Island?

Se Sangiovanni ha mostrato insofferenza verso la parte reality del programma, Rosa e Deddy si sono mostrati più tranquilli di fronte alle telecamere: da qui l’idea che potrebbero funzionare anche a Temptation Island. Un’altra coppia nata ad Amici invece ha già dato forfait: quella formata da Aka7Even e Martina Miliddi, con la ballerina recentemente eliminata al centro del gossip per un presunto flirt con il giudice Stefano De Martino. Molti si chiedono se, ora che lei è fuori dalla scuola, i due usciranno allo scoperto. Ed è lecito domandarsi se anche questa eventuale coppia potrebbe essere tra quelle protagoniste a Temptation Island…