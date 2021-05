X Factor 2021, chi verrà dopo Cattelan: arrivano le prime smentite

La quindicesima edizione di X Factor si avvicina: chi sarà a prendere il posto di Alessandro Cattelan?

Dopo il clamoroso addio a X Factor di Alessandro Cattelan, continuano le scommesse su chi sarà il fortunato che prenderà il suo posto. Con alle spalle 10 anni di conduzione del talent show, il presentatore ha deciso di abbandonare lo storico palco per dedicarsi ad altri progetti e dare una svolta alla sua carriera. Una scelta che ha spezzato i cuori di tanti fan del programma e che ha commosso lo stesso Cattelan. Ma ormai il rammarico è passato e tutti i riflettori sono puntati sul nuovo volto di X Factor.

L’ipotesi Daniela Collu

Il primo nome a spuntare tra i papabili è stato chiaramente quello di Daniela Collu, già al timone di Hot Factor, il format che raccoglie a fine puntata i commenti “a caldo” dei giudici. In più era stata proprio lei il 5 e il 12 novembre 2020 a sostituire Alessandro Cattelan, positivo al Covid-19, alla conduzione di X Factor 2020. La scintilla, però, pare non essere scattata e il suo nome è stato subito scartato in favore di un altro: Lodovica Comello.

Lodovica Comello: sì o no?

Fino a pochi giorni fa, la presentatrice di Italia’s Got Talent, forte anche della sua lunga esperienza in radio, sembrava in pole position. Purtroppo, però, anche l’ipotesi della Comello è sfumata nel nulla. La conduttrice televisiva, infatti, ha smentito tutto tramite il suo profilo Instagram.

La storia su Instagram

Con il suo inconfondibile tocco di ironia, Lodovica Comello ha pubblicato un video nelle sue stories in cui, con un improvvisato accento sudamericano, ha annunciato che non sarà lei la nuova conduttrice di X Factor. Prima ha iniziato dicendo di aver letto in questi giorni le tante indiscrezioni sul fatto che dovrebbe essere lei a portare avanti il talent show di Sky dopo l’addio di Cattelan. Poi, è stata interrotta dal figlio che voleva attirare la sua attenzione. Dopo una battuta sul piccolo, la conduttrice ha confermato in via definitiva che non sarà lei a prendere il posto di Alessandro Cattelan.

Le parole della conduttrice

“Non è vero, non sarò io la conduttrice del prossimo X Factor. Come vedete sono impegnata a fare altre cose. Sono impegnata a prendermi cura del mio aspetto”, ha detto la Comello. Il riferimento è al filtro che ha utilizzato nella storia che le ha modificato il volto. A questo punto rimane aperta la domanda: chi sarà il prossimo conduttore di X Factor 2021? Ormai non manca molto al momento della verità, visto che presto inizieranno le audizioni per la nuova stagione.

Novità sui giudici

In tutta questa nube di mistero, però, una certezza sembra esserci. A quanto pare, il banco dei giudici di X Factor 2021 resterà invariato. Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton saranno ancora una volta i volti della giuria. Una scelta che, se confermata, non stupirebbe visto il successo riscontrato dai quattro artisti nel corso della precedente edizione. Solo nel corso dell’ultima puntata, infatti, il programma ha registrato più di 1,8 milioni di telespettatori e ha raggiunto l’8% di share. A questo punto non resta che attendere le comunicazioni ufficiali da parte della produzione.