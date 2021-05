Uomini e Donne, Maria asfalta Armando. E il dettaglio su Roberta…

Il ritorno di Armando Incarnato a Uomini e Donne non poteva non portare con sé un treno di polemiche e questa volta anche Maria De Filippi si è arrabbiata!

Armando Incarnato ritorna e fa perdere le staffe a Maria De Filippi

Armando Incarnato è sempre stato uno dei corteggiatori più discussi del dating show di Maria De Filippi ed è da poco rientrato dopo un periodo di allontanamento. Il suo ritorno non è stato indolore e nella puntata di mercoledì 5 maggio è riuscito a far andare tu tutte le furie la padrona di casa. La pietra del contendere?

La frequentazione di Armando Incarnato con Patrizia, breve ma intensa, come potrete vedere voi stessi… Patrizia ha raccontato in studio di aver frequentato per breve tempo Incarnato, una frequentazione che si è conclusa in camera, in albergo, con un bacio, anzi diversi baci. “Siamo stati a cena. Abbiamo trascorso insieme tre ore. Era tutto tranquillo e poi mi ha chiesto di guardare un film insieme. Siamo andati nella stanza dell’albergo e ci siamo baciati”.

Cosa ha chiesto Incarnato a Patrizia?

Patrizia però ha riferito anche altro. Ha spiegato che Armando stesso le aveva esplicitamente chiesto di non far sapere a nessuno che tra loro c’era stato questo bacio. Incarnato ha cercato inizialmente di smentire questa precisazione, scatenano il nervosismo e l’intervento di Maria. “Parli con Roberta male della redazione, devo continuare?” ha detto la De Filippi insieme a Gianni Sperti senza andare troppo nel dettaglio e lasciando così interdetti pubblico e telespettatori. Ma cosa avrà detto Incarnato alla Di Padua?

Lo sfogo di Maria contro Armando: Si capisce quando dici una bugia

Probabilmente ha fatto un commento poco lusinghiero sulla redazione che Roberta avrà riportato ai diretti interessati che però hanno deciso di lasciar cadere la questione. Incarnato non ha risposto allo “sfogo” di Maria che l’ha comunque invitato a chiarire la faccenda del bacio, ammettendo le sue colpe.“Tu lo ometti per non fare una figuraccia con la redazione. Ma loro capiscono quando dici una bugia. […] – sono state le parole di Maria – Armando non è la prima volta, è l’ennesima volta. Basterebbe dire ‘sì è vero’”.

Roberta Di Padua e l’intervista a Uomini e Donne Magazine

Come hanno preso la vicenda i telespettatori? Benché molti abbiano criticato Armando Incarnato, altri non hanno apprezzato il comportamento di Roberta Di Padua. Intanto un’altra questione è rimasta in sospeso tra loro. In una recente intervista pubblicata su Uomini e Donne Magazine, la dama ha parlato proprio di Incarnato, spiegando come è avvenuta la lite che ha portato alla crisi con Roberto Guarnieri.