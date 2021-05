UeD, Roberta Di Padua confessa: “Una battuta d’arresto”. Colpa di Armando

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi e fa compagnia agli italiani ogni pomeriggio da lunedì a venerdì su canale 5. Tra le coppie nate al centro dello studio c’è quella composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Pare che ci sia un periodo di crisi causato dall’intromissione di un altro partecipante del Trono over. Si tratta di Armando Incarnato. Ecco tutti i dettagli.

La confessione di Roberta su Riccardo

Tutti i telespettatori fedeli a Maria De Filippi ricorderanno senz’altro della storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra alti e bassi hanno deciso di provare a viversi nella quotidianità per poi partecipare a Temptation Island. Alla fine si sono lasciati e lei ha dato la possibilità ad Armando Incarnato di conoscerlo. Il loro avvicinamento ha fatto scattare un qualcosa di Riccardo che ha voluto rimediare al punto tale da chiederle la mano davanti all’intera Italia. Purtroppo non sono mai convolati a nozze, quindi hanno preso due strade diverse. Lei adesso si è rimessa in gioco dopo che lui è andato via mano nella mano con Roberta Di Padua. Qualche settimana fa si parlava di un periodo di crisi e che lei fosse addirittura incinta. In realtà i due hanno smentito questi pettegolezzi, anche se pare che sia quasi vicina la rottura a causa delle intromissioni degli Armando.

“C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale”

Di recente Riccardo e Roberta sono stati al centro dell’attenzione per una loro ipotetica partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island. Dopo aver smentito l’ennesimo argomento di gossip, dama ha parlato di un forte litigio che ha scatenato la sua ira. Alla base della discussione c’è una sua confessione che riguardo proprio Armando. In poche parole quando ha lasciato il programma, ha sentito al telefono l’affascinante napoletano. Lui le avrebbe chiesto di vedersi, però la risposta è stata negativa. Del resto Roberta sa che tra i due uomini non c’è mai stata simpatia. Avrebbe subito messo al corrente Riccardo chiedendogli di non raccontarlo a nessuno. Incurante della richiesta, il bel pugliese ne ha parlato con la redazione e, di conseguenza, ha fatto perdere le staffe alla neo fidanzata.

“Dopo quello che ha fatto è venuto meno”

I fan di UeD ricorderanno senza dubbio che c’è stato qualcosa tra Roberta e Armando in passato, però le cose non sono andate bene. Come se non bastasse ha fatto la corte a Ida, per questo motivo Riccardo non l’ha mai visto di buon occhio. Il fatto che non sia riuscito a tenere la bocca chiusa ha compromesso il suo rapporto. “Dopo quello che ho fatto è venuto meno”, con queste parole Roberta ha lasciato intendere che ha perso la fiducia. Adesso la coppia non starebbe affrontando un periodo delicato, dal quale sembra non riuscire più ad uscire. Tornerà il sereno o li rivedremo nello studio?

