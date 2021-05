Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 7 maggio: Roberto Ferri cede i cantieri Flegrei? La reazione di Alberto Palladini

I fan di Un Posto al Sole possono gioire in quanto nella puntata di questa sera, assisteranno ad un doppio appuntamento per chiudere in bellezza questa settimana ricca di colpi di scena. Ancora una volta, Roberto Ferri sarà sempre al centro di una situazione a dir poco ingarbugliata. Infatti, c’è da dire che, dopo l’addio di Marina Giordano, la situazione dei cantieri Flegrei è andata sempre di più a peggiorare ed ora rischia di diventare davvero irreversibile. Scopriamo subito tutto quello che avverrà nel doppio appuntamento di questa sera venerdì 7 maggio.

Tristezza e delusione

I fan di Un Posto al Sole nel nuovo appuntamento di questa sera resteranno completamente stupiti e sbalorditi della decisione di Roberto Ferri. Infatti, quest’ultimo, ha deciso di vendere i cantieri Flegrei e questa notizia ha lasciato di stucco anche Franco Boschi ed Alberto Palladini. Quest’ultimo, come ben sappiamo, è stato allontanato anni fa dai cantieri nonostante la sua prestigiosa famiglia apparteneva ad essi. La vendita del pezzo storico della soap campana rischia davvero di avere delle forti ripercussioni sui protagonisti della vicenda. Alberto sta vivendo una situazione davvero complessa anche dal punto di vista sentimentale. Ma ciò che lo destabilizzerà ancor di più sarà l’atteggiamento a dir poco sorprendente di Barbara Filangieri.

Silvia corteggiata e Guido esasperato

Uno dei simboli storici della soap campana Un Posto al Sole è sicuramente il Caffè Vulcano. Sebbene nella puntata di ieri la titolare Silvia ha avuto modo di parlare con suo cugino Guido Del Bue della situazione di suo marito Michele, al bar più famoso per i fan è giunto un uomo misterioso.

Quest’ultimo, infatti, continua a corteggiare giorno dopo giorno la cara Graziani ed è per questo che inizia a subentrare in lei un nuovo sentimento che ancora non può essere decifrato. Sebbene da un lato ci sia Silvia che vive questa situazione a dir poco sorprendente, dall’altra parte vi è Guido Del Bue che non sopporta più il comportamento polemico e noioso di Cerruti. Due storie che, con risvolti diversi, serviranno a dare pepe e leggerezza alle vicende intricate dei cantieri Flegrei.

Un Posto al Sole e l’arrivo del benefattore

Ovviamente i due appuntamenti di questa sera con la soap campana riguarderanno anche molto da vicino sia Patrizio che Vittorio.

I due ragazzi, dopo che nella puntata di ieri di Un Posto al Sole si sono chiesti chi possa essere stato il benefattore che ha rimesso in ordine la loro casa, arriveranno finalmente a scoprire l’identità nascosta dell’angelo custode. C’è da scommettere che ci sarà una lieta sorpresa per entrambi e per tutti i telespettatori. Non ci resta che attendere solo poche ore per poi assistere al doppio appuntamento con la soap campana di Rai Tre.