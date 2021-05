Ascolti Tv 6 maggio: boom per Un Passo dal Cielo che supera lo speciale di Felicissima Sera

Si è conclusa l’avventura di Pio e Amedeo con Felicissima Sera, show della prima serata di Canale 5. Nonostante il successo delle puntate sembra che gli ascolti dello speciale mandato in onda il 6 maggio non abbiano convinto.

Nella serata di giovedì 6 maggio Canale 5 ha trasmesso il meglio di Felicissima Sera, speciale dedicato allo show di Pio e Amedeo andato in onda dal 16 al 30 aprile, contenente i migliori siparietti dei due comici pugliesi.

Il successo di Pio e Amedeo

L’ultima puntata di Felicissima Sera, trasmessa il 30 aprile ha registrato ottimi risultati in termini di ascolti, confermando il trend positivo dello show ma non sono mancate le polemiche sul web a causa di uno sketch dei due comici pugliesi dedicato al tema del politicamente corretto ritenuto inappropriato. La media complessiva dei tre appuntamenti è stata di più di 4 milioni di telespettatori con un picco registrato durante l’ultima puntata di 4 331 000 pari a uno share del 22,50%.

Risultati deludenti per lo speciale di Felicissima Sera

Niente da fare per lo speciale dedicato allo show, Il meglio di Felicissima Sera trasmesso giovedì 6 maggio, che invece ha ottenuto risultati deludenti. In particolare il programma ha tenuto davanti allo schermo 2 095 000 spettatori con uno share dell’11%. Numeri decisamente poco convincenti vista la media di pubblico ottenuta dal programma. Un risultato comunque prevedibile non trattandosi di nuovi contenuti ma semplicemente di un best of dei migliori sketch di Pio e Amedeo nel corso delle tre puntate.

Il trionfo di Un Passo dal Cielo

La serata di giovedì 6 maggio ha invece visto il trionfo della sesta stagione di Un Passo dal Cielo, serie tv in onda su Rai 1 che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Daniele Liotti. La sesta puntata della fiction ha registrato ottimi risultati conquistando 4 860 000 spettatori corrispondenti al 21,8% di share. Gli ascolti ottenuti da Un Passo dal Cielo segnano una risalita della fiction dopo un leggero calo durante la messa in onda del quinto episodio che aveva registrato il 20,2% di share.