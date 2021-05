Cecilia Rodriguez parla di Giulia Salemi e si scatena il putiferio. Cosa è successo

L’ospitata a Il Punto Z di Cecilia Rodríguez ha scatenato un polverone, travolgendo la diretta interessata, Giulia Salemi e Andrea Iannone. Ecco perchè

Il (non) rapporto tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

Cecilia Rodríguez ieri sera ha rilasciato delle dichiarazioni a Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi. Dichiarazioni che hanno dato il via ad un putiferio. Tuttavia lei stessa, non riesce a capirne il motivo. Suo malgrado infatti, la fidanzata di Ignazio Moser, è finita al centro di un polverone che vede protagonista Giulia Salemi e anche Andrea Iannone.

La Rodríguez e la Salemi, come sanno i fan, hanno in comune una cosa: un ex fidanzato. Tommaso Zorzi per questo motivo ha voluto sapere qualcosa di più, chiedendo se le due donne si conoscono. La sorella di Belen ha fatto sapere di aver conosciuto Giulia circa due anni fa, in un contesto lavorativo. A questo punto il conduttore le ha chiesto se tra di loro scorre buon sangue e Cecilia ha deciso di parlare in maniera schietta senza troppi giri di parole.

La telefonata non fatta

Cecilia è andata a ritroso nel tempo, quando Giulia Salemi era concorrente del Grande Fratello Vip 3 e cioè quando si è fidanzata proprio con Francesco Monte. Per questo niente di male: Cecilia aveva lasciato Monte e stava vivendo la sua nuova storia d’amore, con l’attuale fidanzato Moser. Però c’è stato una cosa nell’atteggiamento della Salemi che alla Rodríguez non è piaciuta tanto.

Cecilia ha specificato che Giulia, certo, non poteva chiamarla mentre era all’interno della casa più spiata d’Italia, ma si aspettava da parte sua una telefonata, una volta uscita. Cosa che non è mai avvenuta. La Rodríguez comunque ha sottolineato che non è niente di grave, ma mettendo insieme i pezzi del puzzle ha ammesso che ne è uscito fuori che non la convinceva più di tanto.

“C’era una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma ha detto una mezza cosa di Iannone e ho fatto uno più uno più uno”, Ha detto inoltre Cecilia ieri. La modella ha specificato che alla fine ha preferito mantenere le distanze da Giulia Salemi perchè non la vedeva affine al suo modo di essere.

Iannone su tutte le furie

Queste dichiarazioni però hanno fatto infuriare un pò di persone. Primo fra tutti Pierpaolo Petrelli e poi anche Iannone. Il pilota si è subito voluto dissociare dalle polemiche, affermando di non conoscere Giulia. In realtà la presunta relazione tra la Salemi e Iannone è stato un gossip lanciato da Fariba ed è ciò che fondamentalmente la Rodríguez ha riportato.

“Per fortuna che la stessa Giulia Salemi smentì le parole della madre. Come d’altronde feci io all’epoca. Credevo lo ricordassi dato che stavo ancora con tua sorella! Spero che ora sia tutto chiaro per tutti, chi mi conosce sa bene che non sono solito fare queste cose, anzi!” E’ stata la risposta di Iannone indirizzata a Cecilia Rodriguez.

Non è mancato il fermento sui social, dove i fan della Salemi hanno fatto sentire la propria voce puntando il dito contro Cecilia Per questo motivo quest’ultima, esterrefatta per tanto clamore, ha commentato: “Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ve ne dico una. Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?”