Uomini e Donne, Gianni Sperti parla di Gemma e sul suo possibile addio al programma

Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, Gianni Sperti va a ruota libera dicendo la sua, su alcuni protagonisti del dating show, in particolare su Tina e sul possibile addio di Gemma. Ecco cosa ha rivelato

Gianni Sperti e il bellissimo rapporto di amicizia con Tina

Gianni Sperti, uno dei pilastri di Uomini e Donne si è lasciato ad andare in una lunga intervista del Magazine dello show raccontando si sé, sugli anni trascorsi nel programma, ma soprattutto sui protagonisti che tutti i pomeriggi appassionano il pubblico di Canale 5.

Per prima cosa Gianni ha ammesso di aver sentito tanto la mancanza di Tina. Come sanno i telespettatori la vamp è stata assente per diversi giorni nelle scorse settimane, lasciando un vuoto incolmabile. L’opinionista ed ex ballerino ha ribadito il bellissimo rapporto che c’è tra loro, facendo notare che spesso la collega gli ruba la merenda.

Tina si è dovuta assentate per il trasloco (adesso vive a Torino) ma si sono sentiti spesso telefonicamente. “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime” Ha fatto sapere Sperti sottolineando che anche se quando sono insieme litigano spesso per opinioni discordanti, quando sono lontani soffrono la mancanza.

Luca Cenerelli, un cantastorie

Gianni Sperti si è sbottonato anche sugli attuali partecipanti del Trono Over, ammettendo di notare fortemente la presenza di uomini timorosi di intraprendere “una relazione più seria”. Secondo lui molti di essi cercano di rimanere più a lungo possibile nel programma, sia per mantenere una propria libertà, sia per accrescere la propria visibilità. Specifica però che questo accade solo quando non subentrano sentimenti reali.

Non è mancata la sua opinione su Luca Cenerelli. Gianni ha ammesso che il cavaliere all’inizio l’aveva incantato con il suo modo di fare da “sognatore wild”, ma che successivamente ha dovuto ricredersi. Oggi crede che Luca sia solo un “un cantastorie”. Ha messo in risalto la questione che riguarda la dama Angela e la frequentazione che ha avuto con Elisabetta e ha detto che secondo lui è stata solo una strategia.

Gianni è convinto che Luca abbia giocato sulla frequentazione con Elisabetta per “mantenere una storia più o meno interessante da raccontare” e ammette di vedere oggi il Cenerelli “un po’ costruito, finto”.

Isabella, donna risoluta. E Gemma?

Una delle sue preferite è senza dubbio Isabella. Gianni Sperti, ma non solo lui, la vede come l’antagonista di Gemma.

“Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto”

Tuttavia, visto che in queste ultime settimane si è tanto parlato di un possibile allontanamento di Gemma dal programma, Gianni ha quasi smentito una tale supposizione: “Ma sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi”