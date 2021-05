Pillole gossip: Tina con la parrucca, Claudio e Sabina si lasciano, la rivelazione di Maria De Filippi su Costanzo

Pillole gossip torna come sempre per “fare il punto” sulle ultime novità che riguardano i Vip. Tra questi mettiamo sotto la lente d’ingrandimento Tina Cipollari che ha ammesso di aver indossato una parrucca, l’ultima coppia scoppiata di Uomini e Donne, Sabina e Claudio, e Maria De Filippi, la Queen, che ha svelato un retroscena sulla sua vita privata con Maurizio Costanzo.

Ecco perchè Tina Cipollari ha indossato una parrucca

Come può capitare alle vamp, anche Tina Cipollari ha indossato una parrucca e lo ha rivelato durante una recente intervista. La seguitissima e amatissima opinionista di Uomini e Donne, con questa rivelazione ha lasciato il pubblico senza parole. La Cipollari è stata sempre molto attenta al suo aspetto estetico, curando con cura ogni particolare. Il ricorso alla capigliatura posticcia, tuttavia, è avvenuto in circostanze particolari.

Tina Cipollari ha infatti indossato la parrucca per motivi igienici. Come sanno i fan, la bionda di Viterbo nel 2017 ha partecipato a Pechino Express, mettendosi in gioco e facendosi conoscere dal grande pubblico sotto una luce diversa. Il reality però l’ha portata in viaggio e durante una notte, in uno dei tanti soggiorni trovati lungo il percorso, ha iniziato ad avvertire un forte prurito alla testa. Purtroppo la coperta nella quale si era avvolta era piena di pidocchi e di pulci: Tina quindi è stata costretta a curarsi il cuoio capelluto e a tagliarsi i capelli. Ecco perchè ha indossato la parrucca.

Sabina e Claudio si sono lasciati

Si sono innamorati davanti le telecamere di Uomini e Donne ma Sabina e Claudio purtroppo si sono lasciati. “L’ho lasciata io. Le ho chiesto di allontanarci per stare da solo e capire” Ha spiegato il cavaliere durante un’intervista rilasciata a Più Donna. Poi ha aggiunto: “Quando stavamo insieme stavamo benissimo, si rideva e scherzava in armonia. Quando non stavamo insieme diventava un problema”.

A quanto pare tutto è andato a rotoli quando Sabina, davanti alla sua richiesta di avere più tempo di riflettere, gli si è piombata in negozio e ha iniziato a mandare messaggi al fratello: “Lei è andata fuori di testa, voleva salvare la nostra storia – racconta – Ma doveva lasciarmi solo”. I fan sono molto dispiaciuti di questo perchè credevano nella coppia ma purtroppo per Claudio e Sabina le cose sono andate male. La causa della rottura è la gelosia di Sabina che secondo il cavaliere ha reso la loro relazione piuttosto “pesante”.

Cosa non fanno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maria De Filippi ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita privata con Maurizio Costanzo. Queen Mary ha rivelato senza troppi giri di parole che lei e suo marito non lo fanno. In realtà, la conduttrice di Amici si riferisce ad un “rito” che molte coppie portano avanti, da quando sono arrivate le piattaforme in streaming.

La De Filippi durante un ‘intervista di Vanity Fair ha fatto sapere che lei e Maurizio Costanzo non guardano mai una serie tv insieme: “Ha paura che una serie gli crei dipendenza, ed è per questo che non vuole vederle”.