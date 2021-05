Denise Pipitone, Federica Sciarelli furiosa con Alberto Matano

Uno scontro tra colleghi: la conduttrice di ‘Chi l’ha visto’, Federica Sciarelli incalza delle critiche verso il giornalista Alberto Matano, alla guida de ‘La vita in diretta’. Al centro della disputa c’è il delicato caso della scomparsa di Denise Pipitone.

Nelle ultime settimane si sta molto discutendo del ‘caso di Denise Pipitone‘, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. A riattivare le luci dei riflettori sulla vicenda è stata qualche settimana fa una ragazzina russa, Olesya, che faceva un appello pubblico dicendo di cercare la sua famiglia d’origine.

La somiglianza dell’adolescente con la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, era impressionante al punto da far sperare, soprattutto nell’opinione pubblica, in un felice epilogo alla scomparsa della bambina. Così il ‘caso di Denise Pipitone’ è tornato protagonista nelle varie trasmissioni televisive. Purtroppo, però, le speranze sono state vane ed è stato rilevato che la ragazza russa non è Denise Pipitone.

Ad occuparsi della vicenda due programmi televisivi molto importanti in Rai, ovvero sia ‘Chi l’ha visto’ che ‘La vita in diretta’.

Caso Denise Pipitone: Federica Sciarelli è furiosa, perché?

L’indiscrezione spunta fuori su Vigilanza tv, dove viene rivelato che la conduttrice Federica Sciarelli, al timone da anni di ‘Chi l’ha visto‘, sarebbe furiosa con la trasmissione de ‘La vita in diretta‘, e quindi con il giornalista Alberto Matano, per come viene gestito il ‘caso Pipitone’.

Stando sempre a quanto riportato da Vigilanza tv, sembra che la giornalista Sciarelli si sia anche lamentata con l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini. La condanna starebbe nel taglio che ‘La vita in diretta’ darebbe alla storia della scomparsa di Denise Pipitone, evidenziando, invece, come ‘Chi l’ha visto’, da anni, lavora sulla vicenda con la tipica obiettività del giornalismo, senza creare notizie basate sul sensazionalismo o sullo scandalo ma limitandosi a riportare i fatti.

Federica Sciarelli, quindi, attaccherebbe il modus operandi di Matano che, per far fronte alla fascia oraria che coincide con Pomeriggio Cinque, lavorerebbe ad una spettacolarizzazione della vicenda. Questa indiscrezione, però, al momento non è stata confermata né dalla Sciarelli e né da Matano.

Alberto Matano ringrazia Federica Sciarelli

Il caso della piccola Denise Pipitone è una vicenda da affrontare con le pinze, per la delicatezza del caso. Per questo motivo da anni, ‘Chi l’ha visto’ tratta della scomparsa di Denise sempre con molto garbo e cercando di attenersi ai fatti con obiettività.

In casa Rai, però, la vicenda è seguita anche da La vita in diretta che, stando ai rumors, punterebbe in modo eccessivo alla ‘notizia sensazionale’. Se venisse confermata la notizia della segnalazione fatta da Federica Sciarelli all’amministratore delegato Rai, in merito alla conduzione poco obiettiva de La vita in diretta sul caso di Denise, per il giornalista Alberto Matano potrebbero esserci delle conseguenze?

Intanto, però, Alberto Matano nell’ultima puntata de ‘La vita in diretta‘ ha ringraziato la sua collega Federica Sciarelli per il sagace lavoro che, soprattutto in queste ultime settimane, sta facendo a Chi l’ha visto per informare al meglio sul caso di Denise Pipitone.