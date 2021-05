Beautiful, anticipazioni sabato 8 maggio: la proposta di matrimonio di Thomas a Zoe

La nuova puntata di Beautiful andrà in onda oggi pomeriggio al consueto appuntamento. Come ben sappiamo, la vicenda principale ruoterà ancora una volta intorno alla figura di Thomas Forrester. Quest’ultimo, a gran sorpresa, continua ad assumere atteggiamenti provocatori. Il tutto nascerebbe dal fatto che sia intenzionato a riconquistare la cara Hope. Anche se, per quello a cui si assisterà oggi, sembrerà vedere tutt’altro. Scopriamo subito il dettaglio della puntata odierna.

Il dispiacere del piccolo Douglas

I fan di Beautiful, nella puntata di oggi sabato 8 maggio, avranno modo di assistere ad una scena davvero emblematica. In modo particolare, le vicende orbitano intorno alle strategie machiavelliche di Thomas. Quest’ultimo, pur di far tornare Hope da lui, avrebbe messo su una messa in scena a dir poco deplorevole. Il suo piano diabolico, però, non sembrerebbe convincere tutti in quanto privo di reali fondamenta attendibili. In modo particolare, Liam Spencer e Brooke Logan, paleseranno tutte le loro perplessità sul suo atteggiamento. Una proposta di matrimonio che sa di esca per Hope. La ragazza, infatti, dovrebbe lasciarsi impietosire dal gesto e tornare da lui. Il solo per stare accanto al piccolo di casa. Scopriamo cosa farà di così eclatante il padre del piccolo Douglas.

Una proposta plateale

La nuova puntata odierna di Beautiful vedrà come protagonista assoluto il caro Thomas Forrester. Quest’ultimo, a gran sorpresa, ha deciso di fare una proposta di matrimonio eclatante alla sua nuova fidanzata Zoe. C’è da dire che, al di là della singola intenzione del ragazzo, c’è anche il suo modo di fare estremamente machiavellico. Infatti, a gran sorpresa, Thomas ha deciso di radunare tutte le persone a lui, più o meno, care: Liam, Brooke, Ridge, Shauna, Quinn, Douglas ed Hope. Tutti pronti ad assistere ad una scena a dir poco inaspettata. Una proposta di matrimonio che sembrerebbe essere davvero strana soprattutto in seguito al sentimento verso Hope palesato a più riprese dal Forrester.

Proprio quest’ultima, quando vedrà Thomas baciare appassionatamente la fidanzata, scambierà uno sguardo col piccolo Douglas. Quest’ultimo, infatti, teme visibilmente che Zoe possa sostituirla definitivamente. Proprio questa sua paura, infatti, farà sì che Thomas raggiunga il suo vero obiettivo: avere nuovamente Hope con sé.

Beautiful e i dubbi di Liam

I fan di Beautiful sanno benissimo che, oltre alla delusione ed amarezza del piccolo Douglas, c’è un’altra persona che si spiace della reazione della cara Hope. Una persona che, nell’ultimo periodo, è stata tesa in inganno proprio dalle gesta del Forrester che si è servito della sorella Steffy.

Stiamo parlando di suo marito Liam. Quest’ultimo infatti non ha mai nascosto, insieme a Brooke Logan che l’atteggiamento di Thomas Forrester fosse assolutamente finto e meschino. D’altro canto, il padre del ragazzo, Ridge, ha sempre creduto invece alla buona fede e ai sentimenti di suo figlio nei confronti della futura moglie, Zoe.