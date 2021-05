Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 10 a venerdì 14 maggio: scoppia la passione tra Vittorio e Marta

I fan de Il Paradiso delle Signore si ritrovano a dover attendere due giorni prima di assistere alle nuove puntate della fortunata e seguitissima fiction di Rai Uno. In modo particolare, gli episodi da lunedì 10 a venerdì 14 maggio, saranno pregni di colpi di scena. Scopriamo subito nei dettagli cosa succederà.

La puntata di lunedì

Nell’episodio di lunedì 10 maggio, i fan de Il Paradiso delle Signore, avranno modo di assistere ad un mea culpa di Vittorio Conti che, dopo aver ascoltato i consigli di Umberto Guarnieri, sembrerebbe essere sempre più vicino a Marta. Nonostante lavorativamente abbiano riallacciato dei rapporti, c’è ancora del marcio da dover eludere soprattutto in seguito alla presenza di Dante Romagnoli. Infine, Cosimo vorrà rimediare nei confronti di Salvatore e Gabriella per quanto accaduto al circolo ed è per questo che arriveranno delle scuse. Ludovica e Marcello sono travolti da insolite passioni anche se, quest’ultimo, è pronto per la fuga da Milano architettata a regola d’arte dai suoi amici.

Martedì e mercoledì

Nell’episodio di martedì 11 maggio, i fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno alla volontà di Agnese, in seguito alle parole di Giuseppe, di scoprire cosa stia succedendo a Marcello e lo fa chiedendo a Salvatore e ad Armando. Nel frattempo Marta si rende conto sempre di più che si sta ricostruendo con il suo Vittorio. Infine, Cosimo, dimostra a Gabriella di aver compiuto uno sforzo insperato nello scusarsi con Umberto in seguito alle pesanti accuse mosse al Circolo.

Nell’appuntamento di mercoledì, mentre tutti son convinti che Marcello sia partito per l’Australia, Ludovica scoprirà che purtroppo è stato arrestato e si trova in prigione nel capoluogo lombardo. Nel frattempo Dora è sempre più preoccupata per la storia con Nino. Infine, Marta si apre con l’amico Federico della storia con suo marito che sembrerebbe riprendere una piega diversa ed inaspettata.

Il Paradiso delle Signore, le puntate di giovedì e venerdì

Nell’episodio di giovedì 13 maggio, i fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno alla volontà di Ludovica di salvare il suo Marcello ormai in prigione in seguito ai misfatti col Mantovano. Per quanto riguarda Cosimo conferma a Gabriella la sua volontà di voler andare via da Milano con lei la famiglia. Nel frattempo Vittorio e Marta si avvicinano nuovamente e sembrerebbe essere tornato il sereno tra loro. Infine, Gloria sarà la spalla giusta per le amiche Dora e Stefania che raccontano delle loro vicende sentimentali.

Nell’ultimo appuntamento settimanale con la fiction di Rai Uno i fan avranno modo di vedere come si evolverà la vicenda di Cosimo e Gabriella. Quest’ultima confiderà a Salvatore che ben presto forse lascerà Milano con suo marito. Infine, sebbene il riavvicinamento tra Vittorio e Marta sia davvero tangibile, sembrerebbe accadere qualcosa di inaspettato ai loro danni.