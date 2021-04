Belen, l’ecografia è social: la showgirl mostra il viso della sua Luna Marie

La bellissima e sensuale showgirl argentina non perde occasione per dare visibilità alla sua vita privata e questa volta lo fa pubblicando l’ecografia sui social: ecco che Belen Rodriguez mostra sul suo profilo Instagram il viso di Luna Marie.

La vita privata di Belen Rodriguez è da sempre di dominio pubblico, tanto che potrebbe essere definita non solo una showgirl ma una vera e propria regina del gossip. Nata in Argentina, la sensualissima Belen ha trovato fortuna nel Bel Paese, sia lavorativamente che a livello sentimentale.

Belen ha attirato da sempre l’attenzione del pubblico su di se, non solo per la dote innaturale che la incorona come una delle donne più affascinanti del mondo, ma anche perché spesso è stata al centro del gossip. I paparazzi si sono concentrati su Belen fin dai tempi della sua relazione con Fabrizio Corona, per poi sposare Stefano De Martino, con il quale ha avuto il piccolo Santiago.

Concluso il matrimonio, Belen ha avuto una relazione importante con Andrea Iannone e la scorsa estate, invece, viene paparazzata in barca con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ma, a riportare la gioia nella sua vita, è il suo attuale compagno Antonino Spinalbese.

Belen sui social mostra Luna Marie

La showgirl argentina è sempre molto attiva sui social al punto che, ogni momento della sua vita, lo condivide con i suoi follower su Instagram.

Anche in questo momento così speciale, dove Belen è in attesa della sua secondogenita Luna Marie, la Rodriguez informa tutti i suoi fan di come sta cambiando la sua vita, a pochi mesi dal parto, previsto per la prossima estate.

Così, al settimo mese di gravidanza, Belen si sottopone ai consueti controlli di routine e non manca di immortalarsi distesa sul lettino nello studio del suo ginecologo, mentre viene sottoposta ad ecografia in 3d, per vedere il visino della sua amata Luna Marie.

Accanto a Belen appare il suo compagno Antonino, visibilmente commosso ed emozionato per questo evento così speciale della loro vita e per la vista della loro bambina sul monitor.

La ritrovata felicità di Belen con Antonino Spinalbese

Manca pochissimo prima di diventare futuri genitori e Belen Rodriguez non smette di definire il suo attuale compagno come l’uomo che le ha riportato felicità nella vita.

Belen Rodriguez era solo una ragazzina ancora poca conosciuta quando iniziò la sua relazione con l’ex paparazzo Fabrizio Corona. Una storia vissuta sotto le luci dei riflettori, costellata di scoop e sregolatezze fino a quando, tutto finisce perché Belen s’innamora del ballerino Stefano De Martino.

La nuova coppia arriverà all’altare nel 2013, un amore coronato dalla nascita del loro primogenito, Santiago. Nel 2015, però, la loro storia comincia ad arrancare per avere una sorta di ritorno di fiamma nel 2019 ma alla fine il matrimonio tra Belen e Stefano si conclude definitivamente.

Nella vita di Belen, intanto, si apre una breve parentesi che la vede emotivamente legata ad Andrea Iannone amico del fratello Jeremias, con cui va a convivere a Lugano in Svizzera.

La vera felicità, però, arriva con Antonino Spinalbese, parrucchiere da Aldo Coppola ed appassionato di fotografia. Belen definisce il suo compagno un vero “principe azzurro” che è riuscito a farsi amare sia dalla Rodriguez che da suo figlio Santiago.