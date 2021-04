Isola dei Famosi, chi è Jeda? Origini e lavoro del fidanzato di Vera Gemma

Uno dei reality di punta di Canale 5, l’Isola dei Famosi, promette di essere un trampolino di lancio o di rilancio per molti dei concorrenti, ma anche per i familiari del cast, o per le persone più vicine a loro, ospiti, in studio, come nel caso di Jeda, fidanzato di Vera Gemma.

Jeda Filal ha conquistato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021: il fidanzato di Vera Gemma ha creato fin da subito molto interesse intorno alla sua figura e i suoi siparietti con Ilary Blasi hanno divertito i telespettatori.

Ora che la sua fidanzata è tornata in Italia e che sull’Isola dei Famosi si apprestano a sbarcare nuovi concorrenti, come Ignazio Moser, il pubblico si chiede quando sarà possibile rivederlo sul piccolo schermo.

La storia di Jeda Filal: un’infanzia difficile

Nessuno avrebbe scommesso sull’amore tra Vera Gemma e Jeda Filal: a separarli c’è una grossa differenza d’età, dal momento che lui ha solo 22 anni e lei 50. Un divario che ha scatenato le polemiche dei più scettici: eppure buona parte del pubblico si è ricreduto dopo aver visto con quanta forza il ragazzo ha sostenuto la sua compagna durante la sua esperienza nel reality. La figlia di Giuliano Gemma, che ha confessato di essere stata innamorata di una donna in passato, ha trovato serenità tra le braccia del misterioso giovane: ma chi è Jeda Filal?

Del ragazzo si sa che è figlio di immigrati marocchini e che suo padre lavora come meccanico. Una vita difficile, quella di Jeda, che per anni è stato vittima di discriminazione razziale. Il ragazzo è cresciuto nell’hinterland milanese, a Motta Visconti: fin da piccolo sognava di diventare un calciatore del Milan, ma poi ha deciso di intraprendere la carriera di produttore musicale.

All’età di dodici anni è stato abbandonato da sua madre, che ha deciso di andare via di casa portando con sé il figlio minore. Questo cambiamento ha segnato la vita di Jeda, che non ha più avuto rapporti con la madre. Il fidanzato di Vera è cresciuto con il padre e senza un fratello: questo lo ha spinto a diventare più grande più in fretta rispetto ai suoi coetanei.

Jeda, dall’abbandono della madre all’incontro con Vera Gemma

La sua maturità ha colpito Vera, che lo ha conosciuto nel 2020. Anche l’attrice ha perso la madre quando era molto giovane. In una recente intervista a Nuovo, Jeda ha parlato proprio del legame che si è instaurato grazie a questa circostanza: “Non è stato semplice parlare di certe cose, nemmeno con lei, ma ci siamo aiutati a vicenda e ci siamo liberati”.

Contrariamente a quanto pensano in molti, però, il 22enne precisa di non aver cercato nella donna la figura materna che gli è mancato: non vede Gemma come una madre, ma come la compagna della quale è molto innamorato. Per lui è una donna speciale e molto rara da incontrare. Il ragazzo ha anche ribadito di non essere attratto dall’attrice per interesse o per trovare una casa, ma per amore: Jeda sogna di dividere la sua vita con lei. Sono ottimi anche i rapporti tra Jeda e Maximus, il figlio che Vera ha avuto dieci anni fa dall’ex fidanzato, il musicista Henry Harris.