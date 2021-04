Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori: “Senza Vittoria sarei andata via”

Francesca Fioretti torna a parlare dopo un periodo di lungo silenzio riguardo alla morte del compagno Davide Astori, padre della sua bambina: la donna racconta come ha affrontato la vita in seguito alla scomparsa che l’ha segnata profondamente.

In una recente intervista al settimanale Grazia Francesca Fioretti ha parlato del compagno Davide Astori, scomparso improvvisamente poco dopo la nascita della piccola vittoria.

La Fioretti, che era già nota al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Nip, ha scritto un libro dal titolo ‘Io sono più amore‘, nel quale racconta il fortissimo legame che unisce l’attrice alla figlia Vittoria.

Francesca Fioretti, terapia dopo la morte di Davide Astori

La piccola è diventata la sua unica ragione di vita, la persona su cui si sono concentrate tutte le sue attenzioni dopo la morte tragica per tachiaritmia cardiaca prolungata dell’uomo che amava, Davide Astori. Questa è la diagnosi riportata dalla perizia del tribunale nel processo in cui Francesca ha testimoniato con sofferenza, pensando all’ipotesi che quella morte avrebbe potuto essere evitata. Sono passati ormai tre anni dalla scomparsa dell’ex capitano della Fiorentina, ma quella morte resta un dolore ancora vivo e presente, una ferita che non si rimargina mai, un’assenza costante che l’accompagna ogni giorno della sua vita. Francesca ha dovuto imparare, suo malgrado, a convivere con quel dolore, soprattutto per la figlia Vittoria.

Proprio a lei è rivolto il pensiero quotidiano di Francesca, che si è dedicata a colmare il vuoto lasciato dalla perdita prematura di Davide. “Alleviare il dolore di Vittoria è stata la mia priorità” – ha affermato la Fioretti, che ha fatto vivere alla bambina una vita normale, lontano dai riflettori, per evitare in ogni modo possibile di crearle ulteriori traumi.

Francesca e Vittoria, il legame indissolubile tra madre e figlia

Una responsabilità, quella di essere madre, che l’ha assorbita completamente e che l’ha spinta a restare qui, accanto ai suoi affetti. Francesca ha ammesso che senza Vittoria non avrebbe avuto motivi per rimanere in Italia e che avrebbe sicuramente deciso di fuggire lontano da questo posto pieno di ricordi. La donna avrebbe scelto l’India come destinazione, ma la presenza della piccola è stata di fondamentale importanza in un momento così delicato.

“Vittoria è un motivo di vita”, ammette l’attrice che ha fatto prevalere il suo istinto materno e oggi si dedica completamente al benessere della bambina, imparando a prendersi cura anche di se stessa. La terapia l’ha aiutata a sviluppare un animo sereno, perché solo da una madre felice e serena può crescere una bambina altrettanto felice e serena. La Fioretti ha lavorato molto, partendo dal presupposto che Vittoria non poteva percepire il dolore come suo, ma che viveva quello materno, di riflesso. Non è stato facile, ma oggi, ogni volta che la piccola Vittoria le chiede dove si trovi il suo papà, la Fioretti risponde: “Nel posto più bello“. Ed entrambe, strette in un abbraccio infinito, immaginano Davide nell’azzurro di un mare sereno.