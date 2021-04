Gemma scrive a Tina e si sfoga: “Non sono una nullità”

Non arriveranno mai ad una fine le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima all’ennesimo attacco da parte della Vamp, ha deciso di scriverle una lettera, pubblicata su Uomini e Donne Magazine. Ecco cosa ha scritto la dama torinese.

La risposta di Gemma sul Magazine di Uomini e Donne

E’ sempre più improbabile che Tina Cipollari e Gemma Galgani diventino due care amiche, che si danno appuntamento al bar per un caffè. La tensione a Uomini e Donne tra le due è sempre alta e non mancano i faccia a faccia schietti, senza troppi giri di parole, che soprattutto Tina, spesso riserva alla 70enne torinese.

Dalle luci dello studio del dating show di Canale 5, il fronte dei battibecchi delle due donne adesso si è spostato anche sulle pagine dei giornali. Sul Magazine del programma infatti, Gemma ha pubblicato una lettera per rispondere alle ultime accuse di Tina, che l’opinionista le ha lanciato nei scorsi giorni.

La lettera per Tina

Gemma Galgani con la lettera ha voluto far sapere a Tina di essere rimasta molto male, in particolare di una cosa: quella di essere stata definita una “nullità”. Lo sfogo contro la Cipollari continua sottolineando che per lei questa parola rappresenta una grande offesa. La dama specifica che se lei è al mondo ed esiste “vuol dire che non sono una nullità”, sottolinea.

La Galgani inoltre fa notare che Tina non la conosce fino in fondo anche se tutto sommato non ritiene di doversi giustificare né sulla vita professionale, né su quella sentimentale. Poi riporta alla luce l’argomento Giorgio Minetti. Tina infatti l’ha accusata di essere diventata quella che oggi grazie a lui, ma Gemma non ci sta e precisa:

“Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. Senza contare che a lui piacevo esattamente per com’ero”

Gemma Galgani, infatti ultimamente è ricorsa ai ritocchini per migliorare il suo aspetto estetico e puntualizza di averlo fatto solo per farsi una coccola e fa sapere di non gradire il fatto che una persona debba essere giudicata per la parte esteriore.

Costantemente nei pensieri di Tina

La lettera della dama del trono Over continua, facendo sapere che molte sue amiche attribuiscono all’atteggiamento di Tina un sentimento di invidia. Tuttavia specifica che lei non ci crede: è impossibile che una donna più giovane sia invidiosa da una più matura. Anche se ammette che Tina potrebbe essere infastidita dalla sua vivacità e dal suo coraggio.

La Galgani prosegue ammettendo che l’iniziativa di aver ingaggiato un attore per farle uno scherzo è stata “una splendida idea”, sebbene sia stata un “un po’ banalotta”. Tuttavia scherzo o no, in quei momenti si è sentita “viva” e pertanto ha apprezzato il gesto. La Galgani è convinta di essere costantemente nei pensieri di Tina e fa notare che quest’ultima si è anche trasferita nella sua città, Torino.

Come reagirà Tina? La lettera è uscita su Uomini e Donne Magazine proprio oggi. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere cosa succede.