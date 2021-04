Una Vita, anticipazioni dal 3 all’8 maggio: Marcia scopre tutto

Le puntate della fase finale di Una Vita si fanno sempre più avvincenti. Cosa accadrà ai protagonisti di Acacias dal 3 all’8 di maggio? Ecco le anticipazioni

La rivelazione di Andrade

Gli spoiler di Una Vita annunciano che le puntate che andranno in onda da lunedì 3 maggio a sabato 8 maggio saranno all’insegna della verità: molte cose verranno svelate, apparendo molto più chiare. Tanto per cominciare Felipe torna con aria soddisfatta dal tribunale, perchè Andrade ormai sembra avere i giorni contati.

Ursula invece scrive lettere misteriose dal convento indirizzate ai vicini e poi si dirige in carcere per far visita Andrade, promettendogli che gli darà il suo aiuto contro Genoveva. Ma qui arriva il colpo di scena: il detenuto confessa a Ursula che l’uomo che si trova al fianco di Marcia, non è il marito, perchè quest’ultimo, è in realtà morto. Intanto la Sampaio non accetta l’invito di Santiago di andare a Cuba: vuole prima conoscere la sua vera identità.

Marcia scopre la verità

Nel frattempo, c’è aria di matrimonio: Felipe e Genoveva sono alle prese con l’organizzazione della cerimonia. Ad un certo punto Santiago rivela tutta la verità a Marcia: il suo nome è Israel ed è il fratello gemello del marito defunto. L’uomo le racconta di trovarsi lì per Andrade, il quale ha cercato di impedire il suo matrimonio con Felipe. Le cose vengono piano a piano a galla, ma la donna non lo allontana.

Ursula invece non smette di dare del filo da torcere a Genoveva e le dice che il padre del bambino che sta aspettando non è di Felipe, ma di Santiago. In seguito, la Salmeron affida un misterioso incarico a Velasco.

L’avvelenamento di Bellita

Mister Golden è disposto ad attendere che Bellita si ristabilisca e lo fa sapere a José Miguel. La cantante nel frattempo comincia a stare meglio. Emilio smaschera Margarita e ne rimane sconvolto. La donna prima di fuggire lascia solo qualche sporadica spiegazione. In casa Dominguez lascia però la sua borsetta con la fiala. Alla fine il referto del laboratorio conferma che Bellita è stata avvelenata. Emilio svela poi a Cinta, José Miguel e Arantxa di aver visto Margarita aggiungere un misterioso liquido nel tè della cantante.

A questo punto i Dominguez consegnano subito al medico la prova del reato per farla analizzare. Le analisi riportano che Bellita è stata avvelenata con un potente veleno. La cantante è all’oscuro di quello che sta accadendo e chiede notizie di Margarita. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la moglie di Carchano andrà in prigione, grazie un un piano escogitato da Cinta.

Intanto Rosina è certa che Liberto la stia tradendo con Maite. La donna si presenta a casa della pittrice parigina e scopre la verità: i due in realtà vogliono solo aprire una galleria d’arte. Felicia viene a sapere da Cesareo che Camino si sta incontrando di nascosto con Maite. La ristoratrice non prende bene la notizia e cheide alla pittrice di stare lontana dalla figlia.