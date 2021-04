Dieci anni di matrimonio del Principe William e Kate Middleton, il regalo di lui: ecco quanto lo ha pagato

Kate Middleton e il principe William festeggiano 10 anni di matrimonio. Ad attirare l’attenzione dei tabloid inglesi però non è la coppia, ma il regalo che il primogenito di Diana e Carlo avrebbe donato a sua moglie. E’ ciò che ci si aspetterebbe di ricevere da un principe?

Le foto divulgate sui social

Per la stampa inglese ogni scusa è buona per parlare dei Reali e questa volta il decimo anno di matrimonio dei duchi di Cambridge, è l’occasione da non perdere, per riempire le pagine dei giornali. La coppia, sempre super affiatata, ha pensato di condividere sui social alcune foto che commemorano il momento, ma oltre sorrisi e agli abbracci, ciò che hanno attratto lo sguardo gli inglesi è la collana di Kate, mai vista prima.

Le foto in quesitone, divulgate attraverso l’account ufficiale di Instagram, kensingtonroyal, sono due e sono state scattate ad opera d’arte. Due scatti meravigliosi realizzati pochi giorni fa nei giardini di Kensington Palace dal fotografo Chris Floyd, famoso per aver avuto davanti la sua macchina fotografica, tanti famosi della musica, come David Bowie a Paul McCartney.

Le immagini sono riuscite a rappresentare la storia di Kate e William sempre stretti l’uno all’altra, complici, naturali nonostante il ruolo. Ma c’è quella collana, che la stampa britannica ha subito etichettato come possibile regalo per simboleggiare, l’importante anniversario.

La collana di Kate

Ma perchè tanto clamore per questo gioiello? Forse perchè ha una cifra spropositata, direbbe qualcuno. E invece no! E’ proprio il contrario. La collana ha un valore di “solo” undici mila euro! Appartiene alla collezione Asprey, con un pendente a forma di Margherita e con un diamante al centro e petali di oro bianco. La cifra, considerato il fatto che stiamo parlando della Famiglia Reale inglese, risulta poco troppo elevata. E la cosa per molti, è sorprendente!

Il 29 aprile per la coppia è stata una data importante ma non ci sono stati festeggiamenti. Secondo alcune indiscrezioni di palazzo, visto il lutto ancora in corso per la recente morte del principe Filippo, non c’è stato lo spirito allegro che dovrebbe primeggiare in queste situazioni.

LEGGI ANCHE ———–>William e Kate, 10 anni fa il Royal Wedding: 5 cose che non sapevate

Una festa in famiglia

Per questo motivo Kate e William hanno festeggiato a casa, insieme ai tre figli, George, 7 anni, Charlotte, 6 il prossimo 2 maggio, e Louis, che ha appena spento 3 candeline, ma solo dopo il ritorno da scuola.

“William è estremamente fiero di Kate”, ha fatto sapere una fonte vicina alla famiglia al Daily Mail, e nello specifico per come è riuscita ad adattarsi alla vita reale, una vita dorata ma impostata sui sacrifici. Peculiarità che hanno fatto allontanare Meghan Markle. “Ha fatto il suo lavoro e gli ha dato una bellissima famiglia, adesso sono una squadra”. Ha sottolineato la fonte.

LEGGI ANCHE ———–>Pippa Middleton irriconoscibile: la sorella di Kate Middlenton come non l’avete mai vista

Ritornando al gioiello di Kate è senza dubbio, uno dei suoi preferiti. La duchessa di Cambridge in altre occasioni aveva sfoggiato gli orecchini, della stessa forma e dello stesso marchio. Insomma, alla fine tutto è andato per il meglio.