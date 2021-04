Sapete perché Tina Cipollari per un periodo ha indossato la parrucca? Il motivo

La più estimata opinionista di Maria De Filippi, adesso si è affidata alle sapienti mani di Federico Fashion Style ma per un periodo della sua vita ha indossato una parrucca. Sapete il motivo?

Tina Cipollari è un pilastro portante della trasmissione di intrattenimento di Maria De Filippi, soprattutto come protagonista di simpaticissimi siparietti che animano il dating di canale 5. L’opinionista si è sempre messa in mostra per il suo estro e la verve molto energica e esuberante.

Anni fa arrivò nello studio di Cinecittà nel ruolo di corteggiatrice, per passare poi sul trono del programma alla ricerca del principe azzurro. In quell’occasione Tina Cipollari s’innamorò di Chicco Nalli, un amore proseguito anche fuori dal programma e coronato dalla nascita dei loro tre figli.

L’indole di Tina è da subito stata molto apprezzata sia dal pubblico, che dalla padrona di casa Maria De Filippi che l’ha tenuta con se nelle vesti di opinionista. Da sempre, quindi, sotto i riflettori e per questo che ai telespettatori non è sfuggito un dettaglio importante dell’immagine di Tina Cipollari.

Perché Tina Cipollari ha indossato una parrucca?

L’occhio vigile del pubblico da casa e dei suoi follower sui social non ha perso di vista un dettaglio da non trascurare: Tina Cipollari per un periodo ha indossato una parrucca bionda.

Sapete il motivo di questa scelta? L’opinionista di Uomini e Donne, inizialmente, ha taciuto sul motivo di questa scelta che, solo ora, torna a galla. A quanto pare il motivo dell’uso della parrucca è stato collegato alla sua partecipazione ad un reality show.

A svelare il motivo è stata la stessa Tina Cipollari che ha sciolto ogni dubbio in una sua intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove ha rivelato il retroscena di una brutta esperienza vissuta durante la sua partecipazione a “Pechino Express”, il reality di Rai 2.

Durante una notte molto fredda, trascorsa in Guatemala nella casa del barbiere Juan, Tina Cipollari aveva ben pensato di ripararsi dal gelo con una coperta di fortuna, trovata lì ma questo le ha portato una serie di problemi di salute che, successivamente, l’hanno costretta ad indossare una parrucca.

Insopportabile prurito alla testa e piaghe sul corpo: la brutta esperienza di Tina

Durante l’intervista rilasciata ad Oggi, Tina Cipollari entra nel dettaglio del suo racconto e spiega cosa successe nella gelida notte a Guatemala, mentre partecipava come concorrente al reality di Rai 2.

In pratica, l’opinionista di Uomini e Donne per riscaldarsi si è avvolta in una lurida coperta di fortuna, definitiva dalla stessa Tina “la sistemazione peggiore” che le era venuto in mente. Effettivamente quella della Cipollari non fu un’idea brillante perché il giorno successivo si è svegliata con un “un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse”.

Stando alle dichiarazioni di Tina Cipollari, quindi, la scelta di usare quella parrucca le ha portato i pidocchi ai capelli e per questo si è, poi, dovuta curare con delle medicine a base di cortisone ed è stato necessario utilizzare anche una parrucca che coprisse i suoi capelli, rovinati dai parassiti, e in via di guarigione.