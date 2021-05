Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 10 maggio: Cosimo vuol recuperare il rapporto con Gabriella

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 10 maggio andrà in onda come di consueto oggi alle ore 15:55 circa. Quello che i fan assisteranno a gran sorpresa sarà soprattutto l’atteggiamento di Cosimo che vorrà far di tutto per rimediare nei confronti di sua moglie Gabriella e ancor di più nei confronti di Salvatore. Il suo umore altalenante in seguito alle gravi accuse rivolte a Umberto Guarnieri nel famoso circolo di Adelaide e Dante, farà sì che quest’ultimo possa attuare un vero e proprio cambio di rotta. Scopriamo subito quello che accadrà quindi nella puntata odierna.

La remissione di Cosimo

Nel nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi come di consueto al solito appuntamento Cosimo sarà tra i protagonisti assoluti. Riconosce, dopo varie autocritiche che si è posto in maniera disinvolta che ha esagerato soprattutto nei confronti di sua moglie Gabriella e di Salvatore. Quest’ultimo ha accolto gli sfoghi della donna soprattutto dopo che l’uomo continuava a comportarsi male per accentrare tutte le sue attenzioni contro Umberto Guarnieri. Ricordiamo che le accuse forti e pesanti volte da Cosimo erano quelle di diffamare Umberto convinto del fatto che sia stato lui ad uccidere Achille Ravasi. Sarà finalmente conclusa la vicenda contro il Guarnieri? Lo scopriremo presto.

Il rapporto ritrovato

Nel nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, però, ampio spazio sarà riservato anche alla coppia ritrovata formata da Marta e Vittorio. I due, come ben sappiamo, hanno vissuto un periodo di crisi di coppia anche soprattutto in seguito all’intromissione sempre più invadente di Dante Romagnoli. Umberto Guarnieri, padre di Marta, ha spronato suo genero Vittorio a non mollare la presa e soprattutto a riprendere un rapporto con sua moglie partendo dagli interessi lavorativi.

Per tale ragione, quindi, i due riusciranno a risollevare le sorti del loro matrimonio anche se scopriremo che nei prossimi appuntamenti qualcosa di inaspettato giungerà come un fulmine a ciel sereno. I fan, però, sperano a gran voce e fra i due possa tornare definitivamente la felicità di un tempo e il rapporto passionale e complice che li ha sempre contraddistinti.

Il Paradiso delle Signore e la passione interrotta tra Ludovica e Marcello

Il nuovo appuntamento odierno con Il Paradiso delle Signore riguarderà anche in modo sibillino Marcello e Ludovica.

I due travolti da un’insolita passione, saranno vicini per altre poche ore. Infatti, come ben sappiamo, il bel cameriere grazie all’aiuto dei suoi amici Salvatore ed Armando, sarebbe pronto per fuggire da Milano. Come ben sappiamo, però, qualcosa di inaspettato accadrà e di certo non sarà nulla di così positivo per il ragazzo. Ciò manderà nello sconforto tutti perché purtroppo, in seguito agli intrecci con il Mantovano, il futuro di Marcello è nuovamente in prigione.