Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 10 maggio: Alberto Palladini in crisi totale

Il nuovo appuntamento odierno con Un Posto al Sole molto atteso dai tantissimi fan soprattutto perché ci saranno dei risvolti inaspettati che riguarderanno in modo esplicito Alberto Palladini, Roberto Ferri e Franco Boschi. In modo particolare si parlerà ancora una volta della crisi dei cantieri Flegrei e di tutto quello che accadrà in seguito alle varie dispute sorte e volute in modo particolare da Pietro Abbate. Scopriamo quindi quello che accadrà nel nuovo appuntamento odierno con i beniamini di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano.

La crisi di Alberto

L’ultimo appuntamento con Un Posto al Sole settimanale dello scorso venerdì ha avuto tra i protagonisti assoluti Alberto Palladini che, si è ritrovato piantato in asso dalla sua datrice di lavoro nonché amante Barbara Filangieri. Quest’ultima, stufa di non ricevere più avance e soprattutto di non avere Alberto tutto per sé, ha deciso di abbandonarlo a sé stesso. Ora, però, il padre del piccolo Federico si ritrova a non avere più una compagna la cara Clara Curcio e nemmeno più un lavoro. Il periodo non è dei migliori ed è per questo che dovrà rimboccarsi le maniche anche perché si ritroverà ad affrontare un periodo turbolento. Il tutto in seguito a quello che sarà la sorte ormai scritta dei cantieri Flegrei. Infatti come i fan ricorderanno, la famiglia di Alberto era detentrice di azioni proprio dei cantieri e ora la svendita messa in atto da Roberto per volontà di Pietro Abbate, potrebbe mandare nello sconforto più totale il povero Alberto.

Le indagini di Franco Boschi

Le vicende del nuovo appuntamento di lunedì 10 maggio con Un Posto al Sole riguarderà in modo esplicito anche e soprattutto il percorso parallelo che si sta portando avanti con Franco Boschi e Roberto Ferri. Mentre quest’ultimo sta facendo di tutto per vendere al più presto i cantieri a Pietro Abbate e mettere fine a questa storia triste e davvero poco felice, Franco continua invece a studiare sempre di più come e perché sia partito il sabotaggio di Pietro Abbate.

Quest’ultimo, ha mostrato a più riprese di non essere l’unico mandante dei sabotaggi. Dietro la povera figura di Ernesto Gargiulo, infatti, si celerebbe anche un certo Biagio così come appreso da Franco in seguito ad un colloquio con un altro operaio dei cantieri, il caro Nicola Iodice. I fan lo ricorderanno anche perché fu proprio quest’ultimo a rifilare un pugno in viso all’ex pugile nonché marito di Angela. I due, però, ora si ritroveranno a collaborare al fine di risalire alla verità che ci possa essere una svendita.

Un Posto al Sole, Guido e Mariella ai ripari

Dato che la vena ironica appartiene alla soap campana Un Posto al Sole da sempre, non mancheranno dei siparietti iconici. Guido e Mariella avranno infatti un duro compito quello di riportare la pace tra Sasà Cerruti e la sorella Bice.

Purtroppo, però, i rapporti si sono incrinati in seguito a delle verità nascoste ed è per questo che si spera vivamente che i due coniugi del bue possano fare il miracolo anche se l’impresa non è delle più semplici.