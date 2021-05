Gianni Sperti si confessa, sbandata per l’opinionista | “Ida Platano o Roberta di Padua”

Gianni Sperti è ormai una delle colonne portanti di Uomini e Donne. Sincero, schietto e senza peli sulla lingua, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi è riuscito a farsi amare ed apprezzare dal grande pubblico in questi anni che lo hanno visto sempre più protagonista.

Solitamente molto restio e riservato, l’ex ballerino ha recentemente stupito i suoi fan concedendo un’intervista al Magazine di Uomini e Donne in cui si è svelato un pò di più ed ha raccontato lati inediti della sua vita professionale e privata.

Gianni Sperti e Uomini e Donne: la trasmissione che lo ha cambiato

Il romano non ha mai fatto mistero del periodo buio che ha attraversato subito dopo la fine del matrimonio con Paola Barale. Un momento decisamente “no” durato qualche mese e terminato anche grazie alla sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Gianni si è infatti preso la sua rivincita ed in pochissimo tempo è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori. Nell’intervista rilasciata ha a lungo parlato di questa opportunità, ma anche del suo rapporto di “odio ed amore” con la sua collega Tina Cipollari: “Mi è mancata la sua follia, la sua imprevedibilità. Tina è un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla… tranne quando va a fare gerenza, anzi quando ruta la mia di merenda (ride ndr.) […] Ci siamo sentiti perché lo facciamo spesso, ci raccontiamo soprattutto avventure e disavventure della nostra vita personale. Al telefono come è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime. Quando siamo insieme spesso litighiamo per pareri discordanti, ma quando siamo lontani ci manchiamo a vicenda”, ha confidato l’ex ballerino.

L’opinionista e l’amore

Sulla vita sentimentali di Gianni Sperti aleggia da sempre un serrato silenzio: il 40enne ha sempre cercato, in tutti questi anni di popolarità, di preservare la sua privacy. Oggi, per sua stessa ammissione è felicemente single anche se qualche mese fa, come dichiarato sempre nell’intervista, ha preso una “parvenza di sbandata”. Non è dato sapere a chi faccia riferimento, anche se i fan più romantici, ipotizzano possa essere qualche dama del trono over, magari Roberta Di Padua o Ida Platano, donne verso cui l’opinionista non ha mai nascosto i suoi apprezzamenti.