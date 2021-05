Uomini e Donne, anticipazioni: la Scelta inaspettata e la rivelazione choc di Riccardo

Grosse novità ci attendono nelle prossime puntare di Uomini e Donne. Le anticipazioni sulle registrazioni realizzate da sabato 8 a domenica 9 maggio, annunciano colpi di scena esilaranti. Tanto per cominciare, c’è stata la scelta inaspettata di Massimiliano Mollicone. Poi il polverone scatenato da Riccardo Guarnieri in studio per alcune rivelazioni sconcertanti

La scelta di Massimiliano

Non solo Samantha Curcio, ma anche Massimiliano Mollicone ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni riportare dal Vicolo delle news il tronista ha scelto la sua corteggiatrice.

Il giovane romano in realtà non l’aveva programmato ma alcune circostanze lo hanno spinto ad essere l’artefice di un vero e proprio colpo di scena. Mollicone infatti è stato costretto a prendere una decisione, anticipando così i suoi tempi. Ultimamente infatti non sembrava tanto sicuro su chi dovesse essere la ragazza da conoscere “fuori” tra Vanessa ed Eugenia. Alla fine ha scelto la 19enne toscana, Vanessa Spoto.

Riccardo Guarnieri vuota il sacco

Ma se pensate che le emozioni siano finite, vi sbagliate di grosso. A quanto pare il weekend appena passato, per il dating show di Maria De Filippi, è stato a dir poco scoppiettante. Quello che sicuramente lascerà senza parole i fan sono le novità che riguardano Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua.

Secondo Il Vicolo delle news le registrazioni realizzate ieri domenica 9 maggio hanno avuto come protagonisti assoluti, proprio la coppia del trono over.

Roberta Di Padua, entrando per prima in studio ha fatto sapere a tutti di aver deciso di chiudere definitivamente la relazione con i pugliese. Il Guarnieri che fa la sua entrata poco dopo, appare veramente infuriato e si scatena così una forte lite, scandita da accuse reciproche con Roberta che conclude dicendo che lui non è per niente passionale.

A questo punto Riccardo sferra un brutto colpo, rivelando che lui e la Di Padua si erano messi d’accordo di rimanere il più a lungo possibile nel programma, per avere visibilità, per aumentare i follower su Instagram e ottenere così più ingaggi per le sponsorizzazioni. Aggiunge inoltre che lui ne avrebbe fatto anche a meno di ritornare in studio, cosa che viene confermata anche dalla redazione, visto che il Guarnieri aveva fatto presente di non voler venire.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Gianni Sperti parla di Gemma e sul suo possibile addio al programma

Verso la fine di stagione

Le dichiarazioni del cavaliere hanno un effetto di uno tsunami in studio, scatenando un pandemonio, lasciando addirittura senza parole sia Gianni Sperti che Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE ———–>Davide Donadei, il tronista di Uomini e Donne operato agli occhi:”Sto soffrendo”

Insomma, Uomini e Donne si sta avviando alla chiusura di stagione con colpi di scena molto interessanti. Ricordiamo che rimane ancora da scoprire la scelta di Giacomo Czerny, ma pare che manchi davvero poco. Venerdì 28 maggio 2021 sarà l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della consueta pausa estiva.