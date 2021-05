Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: accuse pesanti

Scoppia il caos a Uomini e Donne: litigi, risse e pesanti accusa tra i partecipanti del programma di Canale 5.

La trasmissione Uomini e Donne, in onda come di consuetudine su Canale 5, continua a sorprendere con scene poco edificanti. Questa volta, però, ad essere direttamente coinvolta sembrerebbe essere anche la redazione. Domenica 9 maggio è stata registrata una nuova puntata e, secondo le anticipazioni, in studio è scoppiato il putiferio a causa di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, che hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione.

La discussione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri

A fare per prima il suo ingresso è stata Roberta Di Padua, che ha spiegato di aver deciso di chiudere per sempre con Riccardo Guarnieri. Fin qui tutto nella norma, ma quando è entrato lui, i due hanno subito iniziato a discutere. Roberta ha accusato Riccardo di non essere passionale, mentre Guarnieri ha rivelato di essere tornato a Uomini e Donne solo perché “doveroso”. A quanto pare, avrebbe stretto un accordo con la Di Padua per rimanere nel programma più a lungo, così da darle maggiore visibilità sui canali social e quindi più follower.

La rottura tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri

La redazione del programma avrebbe anche confermato che Riccardo inizialmente non voleva prendere parte a questa registrazione. Che la crisi tra i due fosse nell’aria, era ormai chiaro dopo l’intervista rilasciata da Roberta e Riccardo a Uomini e Donne Magazine. La conferma è poi arrivata con la rottura definitiva avutasi nella puntata andata in onda venerdì 7 maggio.

La rissa tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Ma non è finita qui. Come se non bastasse, Riccardo Guarnieri è quasi arrivato alle mani con Armando Incarnato. Secondo Riccardo, Roberta gli avrebbe confidato che Armando parlava male della redazione di Uomini e Donne, cosa che già in passato aveva fatto infuriare la conduttrice. Lei ha smentito, e nel mentre Incarnato ha iniziato a inveire contro Guarnieri, senza che però nessuno potesse ascoltare le sue parole dato che era senza microfono. I due sarebbero arrivati quasi a scontrarsi in una rissa, con i presenti in studio costretti a dividerli.

Lo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

L’atmosfera in studio, però, non ha accennato a placarsi neanche dopo. A prendere parte alla trasmissione, infatti, vi era anche Ida Platano, ex di Riccardo. Anche tra i due è iniziata un’accesa discussione per le rivelazioni fatte da lui. L’uomo, infatti, ha raccontato un curioso aneddoto sulla loro relazione: pare che Ida e un’altra dama di Uomini e Donne controllassero che Riccardo non registrasse le loro conversazioni mentre parlavano della redazione del programma e si sceglievano di comune accordo quale cavaliere frequentare, nominando in particolare Sossio Aruta che all’epoca godeva di una certa popolarità. Insomma, nell’ultima puntata di Uomini e Donne pare che sia veramente scoppiato il caos. Improvvisamente, tutti si sono fatti portavoce di scoop sensazionali sui concorrenti e sul programma: ma come avrà reagito la storica conduttrice della trasmissione Maria De Filippi?