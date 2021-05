Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, è nato un amore? Il Gossip impazza

Tommaso Zorzi è finito al centro del gossip per “un’ avvistata” romantica per le vie di Milano. Il vincitore de Il grande Fratello Vip era in compagnia dell’ex ballerino di Amci 21, Tommaso Stanzani.

Insieme a spasso per Milano

Vederli insieme a passeggiare uno di fianco all’altro per le strade di Milano, è stato un tuffo al cuore per i fan di entrambi ma soprattutto ha rappresentato un “via” scatenato alla curiosità, che adesso si riversa sui siti di cronaca rosa. Cosa ci facevano insieme i due Tommaso?

Tommaso Zorzi, il personaggio televisivo del momento, il più ambito e ricercato, vincitore de Il grande Fratello Vip, opinionista de L’isola dei Famosi e conduttore del nuovo programma sulla piattaforma Mediaset, Punto Z, è stato pizzicato a Milano con Tommaso Stanzani. Cosa c’è tra loro? Una semplice amicizia o qualcosa di più? E’ quello che in questo momento si stanno chiedendo in molti. Pare che i due si stiano vedendo spesso a Milano e a testimoniare questi incontri ci sono le foto che li ritraggono insieme, con mascherina e berretto a passeggio. In uno scatto sorridono anche all’obiettivo.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. E Lorenzo?

Ovviamente il gossip è praticamente impazzito per questo, anche perchè Zorzi non ha mai nascosto un suo certo interessamento nei confronti del giovane ballerino, proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. “Mi invitate nelle puntate sbagliate”, aveva fatto sapere qualche settimana fa, dopo aver scoperto la presenza del ballerino a Verissimo, pochi giorni dopo la sua ospitata. Zorzi lo ha ammirato quando si esibiva nel talent di Canale 5, anche se alla fine ha anche mostrato una sorta di passo indietro, quando ha scoperto l’età del ragazzo: 20 anni. Il conduttore di Punto Z ne ha 6 di più, essendo del 1995.

Ad alimentare i pettegolezzi sulla vita sentimentale di Tommaso Zorzi ci pensa un articolo pubblicato recentemente sul settimanale Chi, di Alfonso Signorini, il quale, come sanno bene i telespettatori, conosce l’Influencer milanese. Secondo il magazine Tommaso, dopo aver trascorso molto tempo da single si sarebbe finalmente innamorato. Ma c’è un colpo di scena: a provocare il sussulto al cuore di Zorzi, sarebbe un rampollo della Torino che conta, un certo Lorenzo.

Il giornale di Signorini, aggiunge inoltre che la love story con il Lorenzo misterioso sarebbe nata grazie ad un’amica in comune, una tal Didi, la quale avrebbe intuito l’affinità tra i due. Li ha quindi presentati e successivamente è scaturita la frequentazione.. Quindi con Tommaso Stanzani c’è solo una bella amicizia? Non si sa ancora nulla.