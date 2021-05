Ascolti tv domenica 9 maggio: La Compagnia del Cigno supera Avanti un altro

Come di consueto nella serata di domenica 9 maggio le reti televisive si sono sfidate alla conquista dei telespettatori. Scopriamo chi ha avuto la meglio.

Indubbiamente la fascia serale è una delle più ambite dai canali tv, essendo uno dei momenti in cui è possibile intercettare il bacino d’utenza maggiore. Negli anni l’offerta delle reti si è diversificata sempre di più permettendo al pubblico di avere una vasta scelta e di conseguenza un’agguerrita concorrenza per i principali network.

Il successo de La Compagnia del Cigno

Nella serata di domenica 9 maggio a conquistare il maggior numero di telespettatori è stata Rai 1 con la seconda stagione de La Compagnia del Cigno che ha tenuto davanti allo schermo 3.424.000 spettatori pari a uno share del 15,4% . La serie tv già dimostratasi un successo durante la messa in onda della prima stagione, racconta la storia di 7 giovani musicisti tra i 15 e i 18 anni che si trovano costretti a esercitarsi insieme per scelta del maestro e direttore d’orchestra Luca Marioni. I giovani talenti, data la situazione decidono di fare una patto e fondare La Compagnia del Cigno in onore di Giuseppe Verdi. All’interno di questo gruppo di amici potranno rifugiarsi e condividere problemi personali e vicende familiari a cui gli spettatori non possono fare a meno di affezionarsi.

Canale 5, Rai 3 e La7

A seguire troviamo Canale 5 con Avanti un altro pure di sera, versione serale dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha racconto 2.439.000 spettatori pari all’11.5% di share. Torniamo in casa Rai sul terzo canale, dove Che Tempo Che fa, programma condotto da Fabio Fazio che nella serata di domenica ha visto il collegamento con Woody Allen, ha conquistato 2.392.000 spettatori corrispondenti al 9,8%. Mentre Che Tempo Che fa – Il Tavolo, spin off del contenitore principale, è stato seguito da 1.737.000 spettatori (8.4%). Continuano gli ottimi risultati di Massimo Giletti con Non è L’Arena, talk show di attualità in onda di La7, che il 9 maggio ha intrattenuto 1.337.000 spettatori con il 5.5% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Subito dopo troviamo Rai 2 con The Rookie, serie televisiva con Nathan Fillion, che è stata vista da 1.160.000 spettatori pari al 4,7% di share. Torniamo in casa Mediaset su Italia 1 che con Tata Matilda e il grande botto, film del 2010 diretto da Susanna White, ha tenuto davanti allo schermo 981.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 è invece stato trasmesso 12 Anni Schiavo, pellicola del 2013 vincitrice del premio Oscar come miglior film, che ha conquistato 579.000 spettatori con il 3% di share.