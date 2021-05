Verissimo, irruzione di Pier Silvio Berlusconi: “spero che questo non vada in onda”

Verissimo è uno dei programmi più longevi di Canale 5. In onda dal 1996 ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie alle appassionanti storie raccontate.

Dal 2006 la conduzione di Verissimo è stata affidata a Silvia Toffanin, che dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Passaparola, è diventata uno dei volti di riferimento della televisione italiana.

La relazione tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Ormai da quasi 20 anni Silvia è sentimentalmente legata a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. In questi anni la coppia è stata molto riservata, e raramente si è trovata al centro dei gossip. I due continuano ad essere molto innamorati, a dimostrarlo un gesto fatto dall’uomo pochi anni fa, proprio durante le registrazione del programma condotto da Toffanin.

Il bel gesto di Pier Silvio Berlusconi

Nel 2010, infatti, la conduttrice dovette anticipare la chiusura di Verissimo a causa della maternità. Durante la registrazione dell’ultima puntata dello show, entrò in studio, Pier Silvio con in mano tre rose. L’uomo sorprese Toffanin, che non si aspettava questo gesto da parte sua. Inoltre Pier Silvio entrando nello studio affermò: “Ho portato tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra, la seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo e la terza per qualcuno che ancora non conosco…”. Un bellissimo pensiero che ha mostrato un altro lato dell’uomo che non si era mai esposto fino a questo punto.

Il bacio

Inevitabilmente, vista la bellezza del gesto, la conduttrice si commosse e baciò il compagno. Pier Silvio subito dopo ci tenne a precisare: “Scusate l’interruzione, spero che questo non vada in onda, vedrai tu. Sai quanto io sono riservato e questa cosa sia venuta dal cuore, vengo pochissimo negli studi ma oggi non ho resistito”. Sicuramente si è trattato di un bel momento tanto per la coppia quanto per il pubblico da casa.