Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 10 a venerdì 14 maggio: Roberto Ferri cade in rovina

I fan di Un Posto al Sole sono in trepidante attesa di scoprire i nuovi appuntamenti con la soap campana e tutto quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova settimana che verrà. In modo particolare, infatti, si arriverà finalmente alla luce degli episodi riguardi i cantieri Flegrei di Roberto Ferri e delle indagini di Franco Boschi. Scopriamo quindi tutte le vicende da lunedì 10 a venerdì 14 maggio.

La puntata di lunedì

Nei nuovi episodi di Un Posto al Sole della nuova settimana, scopriremo degli altarini non ancora chiariti. In modo particolare, lunedì 10 maggio, i fan assisteranno ad un Alberto Palladini distrutto. Quest’ultimo, infatti, dopo essere stato licenziato da Barbara Filangieri e mollato dalla compagna Clara Curcio, si ritrova ad essere abbandonato a sé stesso. Nel frattempo, invece, Roberto Ferri continua la pratica di cessione dei cantieri Flegrei mentre Franco Boschi continua le intercettazioni e la vigilanza su Pietro Abbate e sui misfatti che hanno colpito l’azienda nautica negli ultimi mesi.

Martedì e mercoledì

Negli appuntamenti di martedì 11 e mercoledì 12 maggio, i fan di Un Posto al Sole assisteranno a diversi colpi di scena. Nel primo episodio, infatti, Roberto Ferri continuerà a portare in alto i suoi piani per gli accordi presi formalmente con Pietro Abbate. Nel frattempo, però, Franco Boschi sta continuando la ricerca spasmodica di notizie relative alla morte di Ernesto Gargiulo. Come se non bastasse, Clara Curcio continua invece a volersi rifare una vita soprattutto dopo aver chiuso definitivamente i ponti con il suo ex compagno Alberto Palladini. Quest’ultimo, ormai, si ritrova ad essere sprofondato in un baratro davvero molto profondo. Infine, Cerruti e Sarti si ritroveranno ad affrontare un faccia a faccia inaspettato.

Nel l’appuntamento di mercoledì, invece, Roberto Ferri vuol concludere definitivamente le trattative con Pietro Abbate. Quando però paleserà i suoi reali obiettivi al caro Franco Boschi, quest’ultimo non reagirà al meglio. Nel frattempo, Michele continua a vivere una situazione di stasi dovuta alla mancanza di un lavoro e come se non bastasse, anche con la moglie non va tutto a gonfie vele. Silvia, infatti, al Caffè Vulcano, continua a ricevere un corteggiamento galante da parte di un cliente nuovo e frequente.

Un Posto al Sole, le puntate di giovedì e venerdì

I fan di Un Posto al Sole, sicuramente, avranno modo di assistere nella puntata di giovedì ad una vera e propria presa di posizione inaspettata. Infatti, a causa di un imprevisto, salterà la trattativa tra Roberto Ferri e Pietro Abbate. Nel frattempo, Giulia si domanda perché sua nipote Bianca sia molto scontrosa con Irene, dal rientro da Berlino. Infine, in seguito alla decadenza umorale di suo marito Michele, Silvia decide di parlarne apertamente con Ornella.

Nell’appuntamento di venerdì, invece, Pietro Abbate sembrerà trovare una soluzione per prendere finalmente i cantieri. Nel frattempo Franco Boschi pedina e segue la pista Starace. Infine, il solito invadente Renato Poggi, sarà alle calcagne del figlio Niko in quanto vorrebbe che trovasse serenità anche dal punto di vista sentimentale.