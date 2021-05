Ascolti tv 5 maggio: Buongiorno Mamma ottimi ascolti. Chi l’ha visto? batte Ulisse

La televisione italiana non delude mai il fedele pubblico. Gli alti vertici della Rai e della Mediaset propongono sempre programmi avvincenti e se hanno successo è soprattutto grazie a chi trascorre del tempo davanti il piccolo schermo. Ieri, mercoledì 5 maggio, gli ascolti tv hanno fatto trionfare di nuovo Buongiorno Mamma, il telefilm che ha come protagonista il bravissimo Raul Bova. Sulla Rai, invece, Chi l’ha visto? è stato molto seguito. Ecco i dati ufficiali.

Buongiorno mamma batte tutti

Il telefilm è diretto da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli e ha come protagonista Raul Bova che presta il suo volto a Guido Borghi, il preside di una scuola che deve fare i conti con la sua numerosa famiglia. Purtroppo da anni è costretto a vedere la propria moglie Anna nel letto senza dare alcun cenno. Un giorno arriva in casa un’infermiera di nome Agata, ma in realtà è la figlia dell’ex di Guido. Il suo obiettivo è capire come sia morta la madre. Nella puntata di ieri la piccola Sole ha raccontato della sua gravidanza a Federico, ma vuole vivere la maternità senza lui. Tuttavia il ragazzo sembra volersi prendere le sue responsabilità, dal momento che non ha mai conosciuto suo padre. Guido ha aiutato Agata nella preparazione di un esame, ma scopre accidentalmente il suo cognome. Infatti ha subito pensato alla sua ex e per questo motivo cercherà di capire quali sono le sue intenzioni. Agata è in contatto con un poliziotto che vuole riaprire a tutti i costi il caso della madre, anche perché in passato ha avuto una storia. Nel frattempo Guido si avvicina sempre più alla collega Miriam, ovvero Serena Autieri. Da mercoledì 21 aprile le puntate stanno andando in onda ogni mercoledì in prima serata. Ieri ben 3 milioni 4.740.000 spettatori hanno seguito ed è stato superato il 16,5% di share. È stato il programma televisivo più seguito dall’intera Italia.

Buoni ascolti per Chi l’ha visto?

Si sono alzati leggermente gli ascolti della fiction, infatti ha battuto ugualmente Ulisse – Il piacere della scoperta. Il programma di cultura, condotto dall’affascinante Alberto Angela, è stato visto da 2 milioni 2.830.000 spettatori con il 12,9% di share. Purtroppo gli ascolti tv sono calati mentre su Rai 2 Il sole è anche una stella ha totalizzato una media di 1.035.000 spettatori con il 4.2% di share. Per quanto riguarda Chi l’ha visto? su Rai 3 ha intrattenuto 2.983.000 spettatori con il 13,7% di share. Come sempre il programma riscuote un enorme successo, dato che tratta argomenti molto delicati.

Da Avanti un altro e Striscia la Notizia

Ha avuto un ottimo risultato anche Avanti il primo e avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ad avere la meglio, però, ci ha pensato L’Eredità – la sfida dei 7 con Flavio Insinna che ha totalizzato 2.918.000 telespettatori con il 20,7% di share. Infine i Soliti Ignoti ha giocato insieme a 4.980.000 spettatori con il 19,3% battendo così Striscia la notizia con 4.019.000 spettatori e il 15,4%.

