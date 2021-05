Una Vita è giunta al termine. Ecco tutte le novità sugli spin-off

Una vita ha mandato in onda l’ultima puntata in questi giorni in Spagna. Gli abitanti di Acacias 38 hanno salutato il fedele pubblico che spera di rivedere in altre serie vicende analoghe o il proseguo di alcune, come quella che ha come protagoniste Maite e Camino. Non a caso potrebbero esserci delle novità interessanti.

Una Vita, news sugli spin-off

Nella puntata finale molti credevano che avrebbero rivisto dei vecchi volti, come Victor e Maria Luisa. I due attori, con grande rammarico, hanno annunciato sui social che non si sarebbero presentati sul set per motivi di lavoro. Tuttavia avevano promesso di seguire la puntata della soap opera che li ha resi celebri. In Italia bisognerà attendere l’anno prossimo per salutare tutti, quindi c’è ancora tempo. Attualmente i riflettori sono puntati su Felipe, Marcia e Genoveva. Quest’ultima è in dolce attesa, ma il figlio è di Santiago (altro non è che il fratello gemello del marito defunto della domestica). Non perde tempo a organizzare le nozze, così Marcia vuole partire per Cuba. La polizia le impedirà di andare via perché sarà accusata dell’omicidio di Ursula. Per assistere a queste scene, dobbiamo attendere ancora un po’. In questi mesi, però, si è parlato di uno spin-off incentrato sulla relazione di Maite e Camino. Il loro amore ha appassionato tantissimi telespettatori e il merito è sicuramente delle due attrici, bravissime nel proprio ruolo. Durante un’intervista Ylenia Baglietto, ovvero colei che si è calata nei panni della pittrice, ha dato ulteriori conferme.

“Sarebbe fantastico, un modo per mantenere vivo lo spirito”

“Lo spin-off di ‘Maitino’ sarebbe fantastico, un modo per mantenere vivo lo spirito di ‘Acacias 38”. La Baglietto ha fatto questa dichiarazione. La televisione iberica ha fatto sapere che sta studiando varie proposte di possibili spin-off di Una Vita. Quella sicura riguarda appunto la relazione delle due donne. Nelle prossime puntate vedremo l’arrivo del giovane Ildefonso che darà del filo da torcere a Maite. Secondo delle indiscrezioni pare che le due riusciranno a superare questo ostacolo. Lo spin-off potrebbe riguardare anche la storia di Elvira e Simon che tempo fa hanno salutato il pubblico uscendo di scena. Stesso discorso potrebbe riguardare anche Blanca, una delle figlie di Ursula, e Diego. La regista e sceneggiatrice della soap opera, quindi, avrà sicuramente modo di lavorare ancora sul copione.

La mostra d’arte: Felicia fuori di sé

In questi giorni Felicia sta cercando di capire lo stato d’animo della figlia. Hai intuito che c’è qualcosa che va ben oltre il legame tra un insegnante un’allieva con Maite e per questo le osserverà con attenzione. Liberto vedrà un bacio, ma loro continueranno a frequentarsi di nascosto. La situazione con la madre Felicia peggiorerà quando a una mostra di quadri la figlia proporrà figure immorali: donne senza vestiti e prive di ogni inibizione. Come se non bastasse noterà che Camino non toglierà mai gli occhi da dosso alla donna.

