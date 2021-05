Strage alla festa di compleanno: “Non era stato invitato e ha aperto il fuoco”

Festa di compleanno finita nel sangue: un ragazzo di 28 anni, Teodoro Macias, fa irruzione e spara ai presenti, prima di togliersi la vita. Si indaga sui motivi famigliari: “Non lo avevano invitato, per questo ha aperto il fuoco”.

Alla luce degli ultimi eventi, la polizia di Colorado Springs ha identificato Teodoro Macias, 28 anni, come principale sospettato nella sparatoria di massa avvenuta domenica scorsa, e nella quale sono morte sei persone. Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine americane, il 28enne avrebbe fatto irruzione a una festa di compleanno al largo di Powers Boulevard, alla quale non sarebbe stato invitato. Dopo aver fatto fuoco uccidendo la fidanzata e altri cinque parenti, il giovane si sarebbe rivolto l’arma contro per togliersi la vita. Per la polizia, “nelle pieghe di questo orrendo atto c’è la violenza domestica”.

“Non è stato invitato, per questo ha aperto il fuoco”

Secondo quanto si apprende dai media locali, il movente della sparatoria (“questo orrendo atto”) sarebbe da ricondurre ad episodi di “violenza domestica”. A riferirlo sarebbe stato il capo della polizia di Colorado Springs, Vince Niski, durante l’utlima conferenza stampa. Niski avrebbe spiegato che il 28enne ha aperto il fuoco contro i presenti perché non era stato invitato alla festa, e ha parlato di “problemi di gelosia e autocontrollo“.

“Macias non è stato invitato e ha risposto aprendo il fuoco“, ha esordito il capo della polizia, che ha poi sottolineato: “Il sospetto ha mostrato disturbi di alimentazione e di controllo. Quando non è stato invitato alla riunione di famiglia, il ragazzo ha risposto aprendo il fuoco contro i presenti”.

Gli investigatori ritengono che Teodoro Macias sia entrato in una casa di Preakness Way poco dopo la mezzanotte di domenica scorsa, 9 maggio. Avendo fatto irruzione armato, avrebbe dunque sparato alla sua ragazza, la 28enne Sandra Ibarra-Perez, e ad altri cinque partecipanti in rapida successione e in modo deliberato. Questa, quanto meno, la ricostruzione offerta nella giornata di martedì in una conferenza stampa con il tenente Joe Frabbiele, sempre della polizia di Colorado Springs.

Le vittime della furia del 28enne sono state identificate come Melvin Perez (30 anni), sua moglie Mayra Ibarra De Perez (33 anni), il fratello di Melvin, Jose Gutierrez (21 anni) e la madre degli uomini, Joana Cruz (52 anni). A perdere la vita sotto quei colpi d’arma da fuoco impazziti, però, sono stati anche i fratelli di Mayra, Ibarra-Perez e Jose Ibarra (26 anni). Il conteggio dei decessi, tuttavia, avrebbe potuto essere ancora più grave: secondo quanto riportato dai media statunitensi, infatti, tre adolescenti erano usciti pochi minuti prima della sparatoria per rientrare in casa subito dopo la strage.

Nella giornata di ieri, fuori l’abitazione una manciata di vicini e di sconosciuti hanno dedicato un piccolo memoriale accanto alla roulotte, nonostante la pioggia e il nevischio. C’è chi ha aggiunto fiori, chi dei palloncini, con un tavolo già pieno di candele, orsacchiotti e foto delle vittime. C’era anche Jerry Torres, che ha chiamato i servizi di emergenza la notte della sparatoria dopo aver sentito degli spari da casa sua, a pochi metri di distanza. All’inizio aveva sentito le loro urla, ha raccontato ai giornalisti del Denver Post, poi il silenzio: “È stato allora che ho capito che se n’erano andati tutti“.