Ad una coppia residente a Pavia è stato negato l’affitto di una casa a causa del razzismo del proprietario. Quest’ultimo, infatti, ha cambiato idea quando all’appuntamento per la firma del contratto ha visto che il marito della donna con cui aveva parlato è un uomo di colore. La notizia è uscita oggi sul quotidiano “La Provincia pavese”. Secondo la coppia che ha subito la discriminazione, il proprietario ha fatto saltare l’accordo telefonico affermando “Non affitto a stranieri”. La donna ha spiegato che suo marito vive in Italia da 30 anni e si è laureato a Pavia e oggi è un professionista affermato. Ma il proprietario non ne ha volute sentire e non ha cambiato idea.

La coppia non ha voluto denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria, ma lo ha comunque segnalato allo Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia. “Le persone devono capire che la discriminazione è una condotta illecita – ha dichiarato la donna. “Non è giusto escludere qualcuno per le proprie origini o per le proprie abitudini, nonostante su questo si sia fatta e si faccia ancora tanta propaganda politica per intercettare il consenso di persone che si lasciano ancora persuadere da certi ragionamenti”.